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Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi

Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi
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Şişli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ‘Kış Desteği’ uygulaması başlatıldı. Kış destek paketi kapsamında, Şişli’deki ihtiyaç sahibi ailelere 3 aylık fatura desteğinin yanı sıra battaniye, yorgan, gıda desteği; öğrencilere ise giysi desteği verilecek.

Şişli’de ikamet eden vatandaşlara yönelik, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak şekilde aylık bin 500’er lira fatura desteği sunulacak. Fatura desteği hane bazlı olup hane gelirinin asgari yaşam düzeyinin üzerinde olmaması ve oturulan ev dışında başka bir ev veya 15 yaş altı araç olmaması kriterlerine uyan vatandaşlara yönelik olacak. Şişli Belediyesinden sosyal destek alan mevcut aileler doğrudan listeye eklenirken, başvuru yapan yeni ailelerde listeye eklenecek. Yeni başvuru yapanlarda kriterlere göre değerlendirme yapılacak. Fatura desteği ödemeleri IBAN üzerinden nakit olarak yapılacak.

Battaniye ve gıda desteği

Ayrıca kış desteği paketi kapsamında Sosyal İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, gıda, battaniye ve yorgan desteği sağlanacak. Şişli Belediyesi, yine ilçede devlet okuluna giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de bot ve mont dağıtacak.

Konutlarda bakım ve tadilat desteği

Öte yandan konutlarında basit tadilat ihtiyacı olan ailelere kalorifer peteği temizliği, cam ve kapı kenarlarına izolasyon yapılması gibi hizmetler de sunulacak. Kış Destek paketine başvurular, Şişli Belediyesinin 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi veya web sitesi üzerinden 24 Ocak-15 Şubat arasında yapılabilecek.

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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