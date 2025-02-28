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Şişli Belediyesi'nden Ramazan ayına özel etkinlikler

Şişli Belediyesi'nden Ramazan ayına özel etkinlikler
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Şişli Belediyesi, Ramazan ruhunu kente yaymak için kapsamlı bir çalışma yürüttü. İlçe genelinde düzenli olarak yapılan ibadethane temizlik ve dezenfekte çalışmaları Ramazan öncesi tamamlandı. Halaskar Meydanı başta olmak üzere Şişli’nin birçok noktasında Ramazan ruhunu yansıtacak geleneksel gösterilerden tiyatrolara, atölyelerden konserlere kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, ilçenin farklı noktalarında iftar sofraları kurulacak. 10 bin aileye alışveriş kartı dağıtılacak.

Şişli Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırlıklarını tamamladı. Ramazanın ruhuna uygun etkinliklerle dolu olan mart ayı programı; geleneksel gösterilerden tiyatrolara, atölyelerden konserlere kadar geniş bir yelpazede yurttaşlarla buluşuyor. Birbirinden özel yetişkin ve çocuklara özel tiyatro oyunlarının yanı sıra Ramazan ayına özel etkinlikler de Şişlililerle buluşacak. Halaskâr Meydanı ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi gibi Şişli’nin çeşitli noktalarında gerçekleşecek etkinlikler, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Ramazan Ayına Özel Etkinlikler

Ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında, Semazen ve Neyzen gösterileri, hat sanatı ve ebru atölyeleri gibi geleneksel sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, Hacivat-Karagöz gösterileri, tahta bacak ve jonglör performansları da Şişlililerle bir araya gelecek. Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak için çocuklara yönelik Mini Ramazan Davulu Yapımı atölyesi de programda yer alıyor.

Tiyatro ve Sahne Gösterileri

Mart ayı boyunca hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro gösterileri sahnelenecek. “Ahi İstanbul”, “Zabel”, “Kanlı Nigar”, “Sevgili Doktor” ve “Yaralarım Aşktandır” gibi sevilerek izlenen tiyatro oyunları tiyatroseverlerle buluşacak. Çocuklara özel tiyatrolar arasında ise “Küçük Prens”, “Meddah’tan Dinle Barış Abi” ve “Kutudan Pinokyo Çıktı” gibi oyunlar yer alacak.

Konserler ve Dinletiler

Mart ayı boyunca tasavvuf dinletileri ve modern tasavvuf konserleri de Halaskâr Meydanı’nda sanatseverlerle buluşacak. “Grup Nefes Modern Tasavvuf Topluluğu” konserleri ve “Tasavvuf Dinletisi ve Semazen Gösterisi” etkinlikleri, Ramazan ayının manevi atmosferini sanatla buluşturacak. Ayrıca, “Maral Ayvaz” ve “Anadolu’ya Güzelleme” konserleri de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Söyleşiler ve Kent Kafe Buluşmaları

Sağlık, tarih ve sanat alanında farklı konuların işleneceği söyleşiler ve Kent Kafe Buluşmaları da etkinlik takviminde yer alıyor. Doç. Dr. Miktat Kaya, “Beynin Gücü: Yaşlanırken Zihni Nasıl Koruruz?” konulu bir söyleşi gerçekleştirirken, Dr. Murat Besler ise “Holistik Tıpta İlaçsız Tedavi Mümkün Mü?” başlıklı etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kültür Gezileri ve Atölyeler

Şışli Belediyesi, sanatseverlere Ramazan ayına özel kültür gezileri de sunuyor. Camiler ve türbeler turları ile İstanbul’un manevi atmosferini yakından tanıma fırsatı sunulacak. Ayrıca, yaratıcı yazarlık, ebru sanatlı ve geleneksel sanatlara yönelik atölyeler de meraklıların ilgisini çekecek.

Camiler Temizlendi

Öte yandan Şişli Belediyesi ekipleri, camilerde düzenli olarak yapılan temizlik ve dezenfekte çalışması çalışmalarını, Ramazan ayı öncesinde tamamladı. Şişli’deki ibadethaneler Şişlililerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri için hazır hale getirildi. 

 

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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