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Şişli Belediyesi'nden sıfır atık için bir adım daha

Şişli Belediyesi'nden sıfır atık için bir adım daha
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Şişli Belediyesi olarak Sıfır Atık politikası kapsamında hayata geçirdiği Çevreci Komşu Kart ile başlattığı çalışmaları bir adım daha ileri taşıdı.

 Şişli'de  hizmet veren bağımsız sokak toplayıcılarını belediye çatısı altında toplayarak çalışma koşullarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek, geri dönüşüm ve sıfır atık sistemini daha etkin ve verimli hale getirmek için Şişli Belediyesi önemli bir çalışmayı tamamladı.

Şişli Belediyesi öncülüğünde, Şişli'de çalışan bağımsız sokak toplayıcılarının sürdürülebilir gelir elde ederek birlikte yönetecekleri evrensel kooperatifçilik ilke ve değerlerine göre çalışacak olan "Çevreci Atık Toplayıcılar İşletme Kooperatifi"ni kuruldu.

Etiketler Şişli Şişli Belediyesi Muammer Keskin
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