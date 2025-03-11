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Şişli Belediyesi'nden ''soruşturma'' açıklaması

Şişli Belediyesi'nden ''soruşturma'' açıklaması
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Şişli Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Devam eden ve gizlilik kararı alınan soruşturmaya ilişkin tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Şişli Belediyesi, "DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu soruşturmayla ilgili kendilerine bilgi verilmediği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"11 Mart 2025, Salı günü, Şişli Belediyesi kurumsal kimliği ön plana çıkarılarak basında bazı yayınların yapıldığı görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu yayınlara dair açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Haberlere konu edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2014-2016 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen bazı mali işlemlerle ilgili gözaltı kararları verildiği bilgisi yer almaktadır. Devam eden ve gizlilik kararı alınan soruşturmaya ilişkin tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak konu hassasiyetle takip edilmekte, sürecin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi hususunda katkı sunma irademizin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Şişli Belediyesi, her zaman hukukun üstünlüğüne ve şeffaf yönetime inanmış, hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden bir kamu kurumudur. Bu bilinçle tüm birimlerimizle halkımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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