Şişli Belediyesi'nden tarımsal üretime destek

Şişli Belediyesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ''CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi''ne katıldı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde stant açan Şişli Belediyesi, daha önce protokol yaptığı; Şişli Komşu Dayanışma Gıda İşleme Kooperatifi ve Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’nin yanı sıra, destek verdiği Niğde Çakıt Vadisi Birleşik Üretim, Tüketim ve İşletme Kooperatifi'nin ürünlerini sergiledi. Zirveye, 160 CHP’li belediyenin yanı sıra, 300’ün üzerinde tarım kooperatifi katılım sağladı.

“Sağlıklı gıda ürünlerini herkese ulaştırmayı amaçlıyoruz”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”ne katılımlarından dolayı şu açıklamalarda bulundu:

“Açtığımız stantta ürünlerini sergileyen ve ilçemizde kurulan; Şişli Komşu Dayanışma Gıda İşleme Kooperatifi, Türkiye genelinde tüm kooperatiflerle bağ kuruyor. Şişli Belediyesi olarak sağlıklı ürünleri sadece Şişlili komşularımıza değil, tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için bundan sonra da ülke genelindeki diğer kooperatiflerle iş birliğine devam edeceğiz”