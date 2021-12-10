Şişli Belediyesi'nden Yeşil Yıldızlı Okullar kampanyası

Çevre bilincini anaokuluna kadar indirmeyi hedefleyen Şişli Belediyesi, 10 yıldır devam eden “Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası” ile 2021 yılının Ocak ayında hayata geçirdiği “Şişli Komşu Kart Projesi”ni birleştirdi. Proje kapsamında okullar, yıl boyunca topladıkları atıklar üzerinden ödüllerini alacaklar.

Şişli Belediyesi, 10 yıldır devam eden Yeşil Yıldızlı Okullar Projesi’ni bu yıl da Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattı. Bu çalışmayla ilçe genelindeki 136 ilk ve orta dereceli okulda öğrenim gören öğrencilerin çevre konusundaki farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

1 Aralık 2021 ve 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlen kampanya ilişkin protokolün imza töreni; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük ve İstanbul Ortaokulu Müdürü Mahmut Duman’ın katılımıyla 10 Aralık’ta Şişli İstanbul Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Çevresel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor

10 yıldır devam eden bu projeyle çocuklara enerji kaynaklarının verimli kullanılması bilincinin aşılanması, atıkların azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım, iklim değişikliği gibi kavramların tanıtılması amaçlanıyor. Çevre bilincinin çocuklar aracığıyla yaygınlaştırılması ve eğitim kurumlarıyla yerel yönetimler arasındaki çevresel iş birliğinin geliştirilmesi de protokolün hedefleri arasında.

Sistem Komşu Kart üzerinden yürüyecek

Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, piller, bitkisel atık yağlar ve tekstil atıkları kampanyanın atık grupları olarak belirlendi.

Kampanya gereği, her okula kendi adına bir Şişli Komşu Kart tanımlandı. Toplanan atık grubu ve miktar bilgileri okul adına çıkartılan Şişli Komşu Kart sistemine işlenecek ve takibi bu sistem üzerinden yapılacak. 1 Aralık 2021 ile 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında okullardan teslim alınan atık miktarları sisteme kaydedilecek. Okullara, topladıkları atık miktarlarının karşılığına denk gelen hediyeleri ise 5 Haziran Çevre Haftası'nda yapılacak törende teslim edilecek.