Şişli Dijital Sınıf gençleri geleceğe hazırlıyor

Şişli Belediyesi, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilere, derslerinde destek olma adına Şişli Dijital Sınıf’ı hayata geçirdi.

Şişli Dijital Sınıf; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Şişli ilçesinde ikamet eden ya da eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, öğrencilerin eğitim süreçlerini çağımıza uygun teknolojik hizmetlerle çeşitlendirmek için uzaktan eğitim programı olarak tasarlandı. Dijital Sınıf’tan 5. Sınıftan başlayarak ve 12. Sınıflar da dâhil olmak üzere tüm öğrenciler ücretsiz eğitim hizmeti alabilecek.

“Sosyal dengesizlikleri telafi etmeyi amaçladık”

Eğitimde fırsat eşitliği ve adaleti sağlamak, çocukların eğitime katılımını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Temel hedefimiz, her çocuğun eğitimde yaşayabileceği sosyal dengesizlikleri telafi edecek uzaktan eğitim altyapısı sunmak. Biz hiçbir çocuğumuzun bir diğerinden geri kalmasını istemiyoruz. Bu proje, bilhassa pandemi koşullarında eğitim alanında çeşitli zorluklar yaşayan öğrencilerimizin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu ek eğitim desteği sağlayacak” dedi.

Şişli Dijital Sınıf’ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak tüm temel derslerin yer alacağını da kaydeden Keskin, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Bunun yanında uygun görülen alanlarda canlı bağlantıyla eğitim desteği sağlanacak. Şişli Dijital Sınıf’ta 12. sınıflara özel, üniversiteye hazırlık dersleri canlı ve en önemlisi de interaktif olacak. Böylece öğrenciler öğretmenlerle ders sırasında anlık etkileşim kuracak ve akıllarına takılan soruları anında sorabilecek. Üniversiteye hazırlık kapsamında deneme sınavları ve ek kaynak kitap desteği de sağlanacak”

Sistem nasıl çalışacak?

Şişli Dijital Sınıf’ta eğitimler, alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek. Dijital Sınıf hizmetinden yararlanacak öğrenciler, kendilerine ait program şifreleri ile internetin olduğu her alanda telefon, tablet ve bilgisayar aracılığı ile dersleri izleyebilecek. Öğrenciler, tüm derslerin video kayıtlarına, dijital soru havuzu gibi eğitim videolarının tamamına; veliler de sistem üzerinden öğrencilere ait başarı grafiğine ulaşabilecek.

4K ders videolarıyla eğitim verilecek

Sistemde yer alan, uzaktan eğitimde kullanılan en iyi ve en gelişmiş teknoloji olan 4K ve çift katmanlı çekim tekniği, öğrencilere, gündelik hayata en yakın formatta, özel olarak hazırlanmış stüdyoda yapılan çekimlerle yüksek kaliteli ders deneyimi sunacak. Öğrenciler sınırsız depolama alanı ve sanal sunucular sayesinde tüm bu videolara erişimde bekleme veya görüntü donması gibi sorunlar yaşamayacak. Ayrıca, özellikle mobil cihazlardan da erişim imkanıyla dünya üzerinde en çok kullanılan sanal sınıf uygulaması olan Adobe Connect platformu kullanılacak.

Akıllı testler ile başarı sıralaması görülebilecek

Şişli Dijital Sınıf’ta öğrencileri çalışma odalarında ayrıntılı çözümleriyle birlikte binlerce test ve deneme sınavları bekliyor. Tamamı interaktif olan, zamanlı test ve sınavlar, akıllı test sistemiyle, öğrencinin başarı oranına göre şekil alacak ve öğrencilerin başarı sıralamalarını görmelerini sağlayacak. Yine sistemdeki dijital TV sayesinde öğrenciler, üniversite tercihi yaparken, meslekleri tam olarak tanıma imkânı bulacak. Öğrencilerin sınav sürecini yönetme ve sınava zihnen de hazır olmalarını sağlamak için rehber öğretmenler bu süreçte aktif destek verecek.

Entegre özel takvim modülü yer alıyor

Sistemde yer alan istatistik bölümü sayesinde öğrencilerin katıldığı deneme sınavları, konu tarama testleri, takip ettikleri dersler zaman ve puan bazında görüntülenebilecek. Yine öğrenciler, farklı uygulamalara ihtiyaç duymadan, kendi çalışma odaları içerisinden çalışma takvimini oluşturabildiği, gelecek sınav ve canlı ders oturumlarını takip edebildiği ve kişisel randevularını, hatırlatmalarını girebildiği entegre özel takvim modülüne sahip olacaklar.

Sistemde yer alacak olan psikolog ve diyetisyen desteği ise öğrencilerin yoğun çalıştığı ve stresli olduğu bu sınav sürecinde en verimli ve sağlıklı şekilde geçirmelerini sağlayacak.