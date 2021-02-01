Şişli dijital sınıf gençleri üniversiteye hazırlıyor

Şişli Belediyesi’nin, Şişli’de yaşayan ve eğitim gören tüm öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve eğitim süreçlerini çağa uygun teknolojik hizmetlerle çeşitlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Şişli Dijital Sınıf’ta dersler devam ediyor.

Uzaktan eğitim programı Şişli Dijital Sınıf’ta, 5 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrenciler ücretsiz hizmet alırken tüm dersler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak tasarlandı. 12. sınıflara özel üniversiteye hazırlık dersleri, canlı ve en önemlisi de interaktif şekilde işleniyor. Öğrenciler, öğretmenlerle ders sırasında anlık etkileşim kurarak, akıllarına takılan soruları anında sorabilme imkânı buluyor. Üniversiteye hazırlık kapsamında deneme sınavları ve ek kaynak kitap desteği de sağlanıyor.

“Fırsat adaletini amaçladık”

Eğitimde fırsat adaletini sağlamak ve çocukların eğitime katılmasını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Temel hedefimiz, her çocuğun eğitimde yaşayabileceği sosyal dengesizlikleri telafi edecek uzaktan eğitim altyapısı sunmak. Biz hiçbir çocuğumuzun bir diğerinden geri kalmasını istemiyoruz. Şişli Dijital Sınıf hizmetimiz, eğitim alanında çeşitli zorluklar yaşayan öğrencilerimizin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu ek eğitim desteğini sağlıyor. Bu sayede lise son sınıfta okuyan veya liseden mezun olduğu halde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduğu eğitim desteğine kolaylıkla erişiyor. Hizmetimiz bir uzaktan eğitim programı olduğu için, ayrıca pandemi döneminde de çocuklarımız ihtiyaç duyduğu ek ders desteğine erişmiş oldu” dedi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Şişli Dijital Sınıf’ta eğitimler, alanında uzman öğretmenler tarafından veriliyor. Şişli Dijital Sınıf’tan yararlanan öğrenciler, internetin olduğu her alanda telefon, tablet ve bilgisayar aracılığıyla şifreleriyle sisteme girerek dersleri izleyebiliyor. Öğrenciler, tüm derslerin video kayıtları ile dijital soru havuzuna erişiyor ve canlı derslere katılabiliyor.

4K ders videolarıyla eğitim verilecek

Şişli Dijital Sınıf, şimdiye kadar uzaktan eğitimde kullanılan en iyi ve en gelişmiş teknoloji olan 4K ve çift katmanlı çekim tekniğiyle yüksek kaliteli ders deneyimi sunuyor. Tüm dersler, gündelik hayata en yakın formatta ve Şişli Dijital Sınıf’a özel olarak hazırlanan stüdyoda çekiliyor. Öğrenciler sınırsız depolama alanı ve sanal sunucular sayesinde tüm ders videolarına beklemeden erişiyor.

Ders programı “Akıllı Test Sistemi” ile şekilleniyor

Şişli Dijital Sınıf’taki çalışma odalarında ayrıntılı çözümleriyle birlikte binlerce test ve deneme sınavları mevcut. Çözümlü konu testlerine ve deneme sınavlarına kolayca ulaşan öğrenciler, “Akıllı Test Sistemi” sayesinde başarılarını ölçüyor ve ders programını buna göre şekillendirebiliyor. Veliler de program üzerinden çocuklarının başarı grafiğini takip edebiliyor.

Öğrenciler sistem içinde sunulan Dijital TV’de meslek tanıtım derslerini izleyerek, üniversite tercihi yapmadan önce meslekleri tanıma imkânı buluyor.

Rehber öğretmenler, öğrencilerin sınav sürecini yönetmesine ve mental olarak sınava hazırlanmasına destek oluyor. Ayrıca öğrenciler, psikolog ve diyetisyen desteği de alabiliyor.

Öğrenciler çalışma takvimini oluşturabiliyor

Sistemde yer alan istatistik bölümü sayesinde öğrencilerin katıldığı deneme sınavları, konu tarama testleri, takip ettikleri dersler zaman ve puan bazında görüntülenebiliyor. Öğrencilerin, farklı uygulamalara ihtiyaç duymadan, çalışma takvimini oluşturabildiği, gelecek sınav ve canlı ders oturumlarını takip edebildiği ve kişisel randevularını, hatırlatmalarını girebildiği entegre özel takvim modülü de sistemde yer alıyor.