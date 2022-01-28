Şişli efsanevi Başkanını alkışlarla uğurladı

24 Ocak Pazartesi günü hayata veda eden, Şişli Belediyesi’nin efsanevi başkanı ve sinema sanatçısı Fatma Girik, son yolculuğuna Şişli Belediyesi çalışanları ve Şişlililer tarafından alkışlarla uğurlandı.

Şişli Belediyesi’nin 1989-1994 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik, bugün son yolcuğuna uğurlandı. Girik için ilk tören; saat 10.00’da beş yıl boyunca unutulmaz başarılara imza attığı Şişli Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in yanı sıra, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sanatçının yeğeni ve manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, kardeşi Günay Girik, belediye çalışanları ve Şişli halkı yoğun bir katılım gösterdi.

“Toplumcu belediyeciliğin gelişimi açısından çok önemli bir isim”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, törende yaptığı konuşmaya, “Fatma Girik benim için çok özel bir isimdi. Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ben de SHP Şişli İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyordum. Kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir onur duydum, onunla çok kıymetli vakitler geçirdim” sözleriyle başladı.

“Toplumsal mücadelelerde, haksızlıklar karşısındaki tepkilerde ‘Fatma Girik’ ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı; emekçinin hak aradığı her yerde, sendikalaşma süreçlerinde, ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve

güçlü adımlar hala aklımızda. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı” diyen Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir belediye başkanı olarak Fatma Girik, yalnızca Şişli için değil, toplumcu belediyecilik anlayışının gelişimi açısından da çok önemli bir isimdi. Kamu emekçilerinin sendikalaşma yasağına karşı belediye emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü tanıyan tutumu Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Tüm Bel Sen ile imzaladığı toplu sözleşme ve bu sözleşmenin tüm gereklerini yerine getirmesi yerel yönetimler tarihimizde bir ilktir. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelindeki tutum ve uygulamaları, özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde çok kıymetli örnekler olarak karşımızda durmakta ve yalnızca bize değil toplumcu belediyelerimizin hepsine feyiz vermektedir. Fatma Girik, Şişli için büyük bir değerdir, büyük bir şanstır. Şişli’de toplumdan yana pek çok hizmette, kurumda, yapıda tartışmasız bir emeği var. Kız yurdumuz ve kreşimiz ‘Fatma Girik’ adıyla hizmet sunmaya devam etmektedir. Kıymetli ismi ebediyen Şişli’de yaşamaya devam edecek.”

Cemal Reşit Rey’de de tören yapıldı

Şişli Belediyesi’ndeki törenin ardından sanatçının naaşı, alkışlar eşliğinde ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na götürüldü. Girik için burada düzenlenen törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Altay, ailesi, sanatçı dostlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Sanatçı dostları Fatma Girik’in devrimci, Atatürkçü, dürüst ve güçlü sanat yeteneğini anlatırken Ekrem İmamoğlu ise Fatma Girik hakkında bir kitap hazırlandığının müjdesini verdi.

Cemal Reşit Rey’de yapılan törenin ardından Girik’in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a uğurlandı.