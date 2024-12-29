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Şişli Kış Festivali başladı

Şişli Kış Festivali başladı
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İstanbul’un kalbi Şişli’de, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ''Şişli Kış Festivali'' başladı. İstanbulluları Şişli Kış Festivali’ne davet eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ''Şişlililerin, İstanbullunun morale ihtiyacı var. Bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz.'' diye konuştu

Şişli Belediyesi ve iştirak şirketi KENTHAŞ tarafından hayata geçirilen Şişli Kış Festivali, kapılarını açtı. Şişli’nin kalbi Mecidiyeköy’deki Halaskar Meydanı'nda oluşturulan alan, Kış Festivali için ışıklandırması ve süslemeleriyle özel olarak hazırlandı. Kış sporları etkinlikleri başta olmak üzere sokak lezzetleri, konserler ve rengarenk ışık gösterilerinin yer aldığı festival, iki ay boyunca 7’de 70’e tüm İstanbulluların spor ve eğlencede buluşma noktası olacak.  

İstanbul’un kalbi Şişli’de, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ''Şişli Kış Festivali'' başladı. İstanbulluları Şişli Kış Festivali’ne davet eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ''Şişlililerin, İstanbullunun morale ihtiyacı var. Bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz.'' diye konuştu

Önceki gün hizmete giren Şişli Kış Festivali’nde buz pateni pistine ve buz kaydıraklara ilk günden çocukların ve gençlerin ilgisi yoğun oldu. Ayrıca festival alanında mini konserler ve DJ performansları da dikkat çekti. 
Etkinlik alanını ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, festivalle ilgili olarak,  “Şişlililerin, İstanbullunun morale ihtiyacı var. Bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, kadınlarımız, yaş almışlarımız, Şişlililerin bir araya geldiği, eğlendiği, müzik dinlediği, yılbaşı pazarında alışveriş yapabildikleri çok güzel bir alan organize ettik.” diye konuştu. 

İstanbul’un kalbi Şişli’de, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ''Şişli Kış Festivali'' başladı. İstanbulluları Şişli Kış Festivali’ne davet eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ''Şişlililerin, İstanbullunun morale ihtiyacı var. Bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz.'' diye konuştu

“HER ŞEYE İNAT BU ETKİNLİKLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Festival ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Şahan, “Halaskar Meydanı, Şişli’nin 7 odak noktasından biri olacak. Vatandaşımıza kış festivalleri, yaz festivalleri, sinema gösterimleri yapacağız. Her şeye inat, vatandaşımızın kendisini mutlu ve güvende hissettiği bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu kış festivali Şişli’de ama İstanbul’un Kalbi Şişli’ye bütün İstanbul’u davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Festival kapsamında isteyen ziyaretçilere grup olarak buz pateni dersleri de sunuluyor. Etkinlik alanında bulunan buz kaydırağı da tüm İstanbulluların eğlenceli bir deneyime davet ediyor.  23 Şubat’a kadar açık kalacak olan Kış Festivali, haftanın her günü 10.00 – 22.00 arasında ziyaret edilebilir. 

İstanbul’un kalbi Şişli’de, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ''Şişli Kış Festivali'' başladı. İstanbulluları Şişli Kış Festivali’ne davet eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ''Şişlililerin, İstanbullunun morale ihtiyacı var. Bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz.'' diye konuştu

 

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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