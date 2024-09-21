Şişli Plak Festivali müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı

Şişli Belediyesi’nin bu yıl 4’üncü kez düzenlediği ‘Plak Festivali’, bu sene de müzikseverlerin unutamayacakları anlara ev sahipliği yaptı. Konserler, plak mezatları, söyleşiler ve imza günleriyle dolu dolu geçen iki günün sonunda; 15 bin müzikseverin ziyaret ettiği festivalde, 6 binin üzerinde plak satıldı.

Şişli Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Şişli Plak Festivali’nin 4’üncüsü, Feriköy Organik Pazarı otoparkında hafta sonu (14-15 Eylül) müzikseverlerle buluştu. Festival kapsamında yapılan söyleşiler, imza etkinlikleri ve birbirinden değerli ilk baskı plaklar için yapılan mezatlar, renkli anlara sahne oldu. İstanbul’un farklı yerlerinden 28 plakçının stant açtığı festivali, yaklaşık 15 bin plaksever ziyaret etti, 6 binden fazla plak satıldı.

Festivalin ilk gününde Gaye Su Akyol ile Miskinler konser verdi. Dün akşam ise Sena Şener ve Karsu’nun muhteşem konserleriyle sona eren festivalde müzikseverler, unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile birlikte festival alanını ziyaret etti. İki başkan, stantları gezerek plakçılar ve plakseverlerle bir araya geldi. Şahan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’na festivale özel üretilen plak hediye etti.

“KÜLTÜR SANAT PROJELERİNİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ”

Plak Festivaline ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şahan, “Dördüncüsü gerçekleşen Plak Festivali’ni, bu sene farklı olarak iki belediye ortak düzenliyoruz. ‘İki Yaka Plakla Buluşuyor’ mottosuyla çıktık. Çok kapsamlı, çok içerikli, iki belediyenin beraber gerçekleştirdiği dolu dolu bir projeye çevirdik. Burada, İstanbul’un birçok yerinden gelmiş 28 plakçı var. Çok iyi içeriklerimiz var; sahnelerimiz, söyleşilerimiz, mezatlarımız, imza günlerimiz var. Aynı içerikler, Kadıköy’de de devam edecek. Bu ortalıkları ve kültür-sanatın birleştirici gücüyle konuştuğumuz projelerin sayısını arttıracağız” diye konuştu.

KÖSEDAĞI: İSTANBUL’UN İKİ YAKASINI PLAKLA BULUŞTURMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise “İstanbul’un iki yakasını, plakla buluşturmanın heyecanını, sevincini yaşıyoruz. Bu hafta burada, haftaya Kadıköy’deyiz. Dolu dolu, gayet güzel bir organizasyon. Şişlili ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız, hem kültür-sanatla buluşuyor hem de istedikleri plaklara ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

TOLGA AKYILDIZ’IN ANISINA ÖZEL PROGRAM

Şişli Plak Festivali’nde, bu yıl yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anıldı. Festival programında; Evrencan Gündüz, Can Güngör, Taner Öngür, Serap Yağız, Ezgi Aktan, Banu Kanıbelli ve Asena Akan gibi önemli isimler Tolga Akyıldız anısına akustik konserler verirken; ziyaretçiler, Plaktan Dj Mix ve Scratching atölyesine de katılma imkanı buldu.