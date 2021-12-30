Şişli yeni yıl coşkusuna hazır

Yılbaşının sembol ilçesi Şişli, bu yıl da ışıl ışıl süslenerek yeni yıla hazırlandı. Işıklarla, ağaçlarla renklenen Şişli’de iki gün boyunca devam edecek olan etkinliklerle yılbaşı coşkusu doruğa çıkacak. Sürpriz bandolar da Şişli sokaklarında İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak.

Şişli’nin büyük caddeleri ve sokakları bu yıl da ışıklarla, ağaçlarla renklendi. Özellikle binlerce ışığın kullanıldığı Nişantaşı ve Teşvikiye bölgesi yılbaşı öncesi de büyük ve coşkulu İstanbulluları ağırlıyor. Alışverişin ve eğlencenin merkezi olan Nişantaşı, yılbaşı gecesi eğlenceli saatlere ev sahipliği yapacak. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliklerle hem Şişlililer hem de bütün İstanbullular yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşayacaklar.

Nişantaşı Abdi İpekçi Meydanı’nda kurulacak olan sahnede, iki gün boyunca sanatçılar konser verirken DJ’ler de performanslarını sergileyecekler.

30 Aralık

19:00 - 20:30

Sevil Gültekin Konseri

Dj Performansı

31 Aralık

18:30 - 00:00

Özge Öztimur Konseri

Dj Performansı