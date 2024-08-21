Şişli'de 2 mahallede 116 yurttaşa ücretsiz sağlık hizmeti

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti ile sağlık kurumlarına ulaşmakta zorlanan yurttaşlara şifa götürüyor. Sağlık ekipleri, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde yurttaşlara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunarken, yapılan uygulamadan 116 yurttaş yararlandı. Muayeneleri sonucu gerekli görülen hastalara solunum ve vitamin desteği sağlanırken, ayrıca ilaç kullanmaları için reçeteleri yazıldı.

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kuştepe Mahallesi ve İzzetpaşa Mahallesi’nde, sağlık problemleri olan ve sağlık kurumlarına ulaşmakta zorlanan yurttaşları tespit etti. Evde Sağlık Hizmeti kapsamında yapılan uygulama doğrultusunda oluşturulan sağlık ekipleri, ambulans ve mobil sağlık aracı ile belirlenen adreslerdeki yurttaşlara ulaştı. İki mahallede belirlenen yurttaşların yanı sıra sağlık şikayeti olanlara genel sağlık kontrolü yapıldı.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN 116 KİŞİ YARARLANDI

Geçen hafta yapılan uygulama kapsamında; evde sağlık hizmetinden 64’ü kadın, 28’i çocuk olmak üzere toplam 116 kişi yararlandı. Sağlık kontrollerinde; ateş, nabız, tansiyon, kan oksijen seviyesi ve şeker ölçümleri yapıldı. Görevli doktorlar tarafından hastalara tedavileri için reçete yazıldı. Muayeneleri sonucu uygun görülen bazı hastalara solunum desteği verildi. Vitamin değerlerinde eksik olan bazı hastalara ise mobil sağlık aracında vitamin desteği sağlandı.

TEDAVİLERİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Muayene sırasında bazı yurttaşlarda; uyuz, bit ve mantar gibi halk sağlığı olumsuz etkileyen ve kolay bulaşabilen hastalıklar tespit edildi. Hastalara tedavileri için gerekli ilaçlar reçete edilerek nasıl kullanacaklarıyla ilgili detaylı bilgi verildi. Ayrıca sağlık durumu acil olan hastalar da 112’ye bildirilerek hastanelere sevk edildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan çalışmalarla ilgili olarak, “Sosyal demokrat CHP'li belediyeler olarak bizim önceliğimiz halk sağlığını korumak. İktidarın yarattığı krizin bir sonucu olarak son yıllarda binlerce hekimimiz ülkemizi terk etmek zorunda kaldı. Yine yaşanan ekonomik krizin bir neticesi olarak birçok ilaca erişim yok, eczacılarımız kan ağlıyor. Tüm bunları ele alınca iktidarın patlattığı bir lastik olan sağlık sistemine yerelin tüm imkanlarıyla yama yapıyoruz. Şişlili yurttaşlarımızın müsterih olmasını isterim: Dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın bir sonucu olarak sağlık hizmetlerimiz devam edecek, yerelin tüm imkanlarını seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muayene sonrası tedavilerinde uzmanlık gerektirdiği tespit edilen hastaların bilgileri alındı. Önümüzdeki günlerde, görevliler tarafından sağlık kurumlarıyla irtibata geçilip hastaların randevu almaları sağlanacak.