Şişli’de 28 günde 26 konser: ''Habitat Live'' 12 Ağustos’ta başlıyor

Şişli Belediyesi, ‘Habitat Live Müzik Festivali’ ile sanatseverleri müzikle buluşturuyor. 12 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında, Şişli Habitat Parkı’nda düzenlenecek müzik festivalinde; Nazan Öncel, Kaan Tangöze, Bülent Ortaçgil gibi ünlü sanatçıların yanı sıra yabancı gruplar da sahne alacak.

Şişli Belediyesi’nin düzenlediği Habitat Live Müzik Festivali, müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Birbirinden muhteşem yerli sanatçıların yer alacağı festivalde, yabancı sanatçılar da Candombe’den, Caz’a, Fado’dan Reggae’ye, dünyanın farklı müziklerini Şişlili ve İstanbullu müzikseverlerle paylaşacak. Şişli Habitat Parkı’nda düzenlenecek festival, 12 Ağustos akşamı caz müziğinin sembol isimlerinden Emin Fındıkoğlu’nun + 12 projesiyle başlayacak. Toplam 26 konserin gerçekleştirileceği festival, 8 Eylül akşamı, pop müziğinin önemli isimlerinden Nazan Öncel’in konseriyle son bulacak.

Her akşam 21.00’de başlayacak festival boyunca müzikseverler; Nazan Öncel, Kaan Tangöze, Bülent Ortaçgil, İlhan Erşahin’s & Istanbul Sessions, Ayşe Tütüncü Kuartet, Dilan Balkay, Şakalı Akustik; Harun Tekin & Koray Candemir, Elif Çağlar, Son Feci Bisiklet, İmer Demirer Kuartet, Melis Sökmen, No Land, Cümbüş Cemaat ve Peyk gibi yerli müziğin önde gelen isimlerinin şarkılarına eşlik edecek.

Öte yandan müzikseverler, Claudia Madeira (POR), Koffie (HOL), Teshay Makeda (İNG), Sra. Tomasa (İSP) Daniel Tatita Marquez (URG) ve Enzo Avitabile (İTA) gibi uluslararası isimleri de dinleme şansına sahip olacak.

Festivale katılım, Mobilet üzerinden paylaşıma açılan dayanışma paketleri üzerinden sağlanacak.