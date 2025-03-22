Şişli’de ''Demokrasi Nöbeti''ne destek çığ gibi büyüyor…

19 Mart Demokrasi Darbesi’nin 3’üncü gecesinde Şişli’den Saraçhane’ye, İstanbul’dan yurdun dört bir yanına kadar milyonlar, gözaltına alınan seçilmiş başkanlarına bir kez daha sahip çıktı.

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a, destek için belediyedeki ‘demokrasi nöbeti’ni sürdüren Şişlililer, bu akşam da türkülerle, sloganlarla, marşlarla, alkışlarla destek oldular. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yakın dostu Başkan Şahan için bağlama çaldı; binlerce Şişlili hep bir ağızdan türküler söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hukuksuz bir şekilde önceki gün gözaltına alınmalarının ardından başlayan dayanışma desteği çığ gibi büyüyor. Milyonlarca kişi sokaklara çıkarak, seçilmiş başkanlarına yapılan demokrasi darbesini protesto etti.

ÖZEL’İN KONUŞMASI SIK SIK SLOGANLARLA KESİLDİ

Şişli Belediyesi önündeki ‘demokrasi nöbeti’ne bu akşam da binlerce Şişlili eşlik etti. Şahan’a destek olanlar arasında CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Samsun Milletvekili, Murat Çan, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, PM Üyeleri, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da hazır bulundu.

Şişlililer ve İstanbullular, helal oylarıyla seçtikleri halkçı başkanlarına bir kez daha sahip çıktı. Şişli Belediyesi önüne kurulan dev ekrandan Saraçhane’de konuşan Özgür Özel canlı olarak takip izlendi.

SEÇİLMİŞ BAŞKANLARA TÜRKÜLERLE DESTEK OLDULAR

Özel’in konuşmasının ardından bağlamalarıyla sırayla sahneye çıkan CHP Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Tahsin Ocaklı ile CHP İlçe Başkanı Özcanlı, türkülerini Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan için seslendirdi. Binlerce Şişlili, rekor oyla seçtikleri başkanlarına türkülerle bir kez daha sahip çıktı.