  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Şişli'de emeklilere pazar desteğinde ilk ödemeler başladı

Şişli'de emeklilere pazar desteğinde ilk ödemeler başladı

Şişli'de emeklilere pazar desteğinde ilk ödemeler başladı
Güncelleme:

Şişli Belediyesi’nin ekonomik zorluk yaşayan emeklilere yönelik 5 bin liralık ‘Pazar Alışverişi Desteği’nin ilk ödemeleri başladı. Haziran ayında alınan meclis kararının ardından ilk etapta 1.000 emeklinin hesabına dün 5’şer bin lira yatırıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ''Vatandaşımızın bu zor ekonomik koşullarda yanında olacağız. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımız, artarak devam etmek zorunda.'' dedi.

Şişli’de rekor oyla seçilen Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent yoksulluğuyla mücadelede sosyal destek projelerini, artarak hayata geçirmeye devam ediyor. Geçen haziran ayında belediye meclisini olağanüstü toplayan Şahan, zor durumdaki emekliler için 5 bin liralık  ‘Pazar Alışverişi Desteği’ kararını çıkarmıştı.  

ÖDEMELER BAŞLADI

Şişli Belediyesi’nin ‘Pazar Alışveriş Desteği’ne bugüne kadar 4 bin 800 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu Şişli’de yaşayan ve 60 yaş üzerinde; başvuru şartlarına uygun olan 4 bin kişi tespit edildi. İncelemelerin ardından ilk etapta 1.000 emeklinin hesabına 5’er bin lira yatırıldı. Banka hesaplarına yapılan ödemeler, Şişli Belediyesi tarafından SMS ile emeklilere bildirildi. SMS gönderilen emekliler, TC kimlik numaralarıyla ilgili bankaların ATM’lerinden paralarını çekebilecekler.  Öte yandan işlemleri devam eden diğer emeklilere yapılacak ödemeler ise kademeli olarak, önümüzdeki günlerde de sürecek. Ayrıca başvurular da, eylül ayında da devam edecek. 

“VATANDAŞIMIZIN ZOR EKONOMİK KOŞULLARDA YANINDA OLACAĞIZ”

Başkan Şahan, emeklilere ödeme yapılmasına ilişkin şunları söyledi:
“Halkımız, bu kentte büyük ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Sosyal demokrat belediyelere düşen görev; krizlerde emeklinin, öğrencinin, annenin, yurttaşın yanında olmak. Kent Lokantası, böyle bir proje. Kreşleri tam da bunun için açıyoruz. Meclisten çıkardığımız kararla, Emeklilere Pazar Desteği de bunun örneklerinden biriydi. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın örneklerinden biriydi. 4 bin 800 vatandaşımız başvurdu. 4 bini incelemelerden geçerek bu yardımı almaya hak kazandı. İlk 1.000 emekliye ödemeyi yaptık. Diğerlerini de bu ay içerisinde bitireceğiz. Vatandaşımızın bu zor ekonomik koşullarda yanında olacağız. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımız, artarak devam etmek zorunda.”

KENT YOKSULLUĞUYLA MÜCADELE

Şişli Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında uygun fiyata, lezzetli ve sağlıklı yemek hizmetini, mobil olarak sunan Gezici Kent Lokantası ile Gezici Kent Kafe’nin yanı sıra, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde ilçenin ilk sabit kent lokantasını da hizmete sokmuştu.  Ayrıca Şişli Belediyesi tarafından 3 kreşin temeli atılırken, nisan ayında hayata geçirilen Bizim Sokak projesi’ne bugün kadar 27 bin çocuk katıldı. Projeye ilişkin yapılan Etki Değerlendirme Raporuna göre Bizim Sokak’ta memnuniyet oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. 

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Her satırı korkunç: Öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıktı Her satırı korkunç: Öldürüldükten sonra tecavüze uğradığı ortaya çıktı İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi Kan donduran olay: Kavga ettiği kişinin kalbini patlattı Kan donduran olay: Kavga ettiği kişinin kalbini patlattı ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı
Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi Gel de isyan etme: Serada 20 TL, markette 80 TL'ye satılıyor Gel de isyan etme: Serada 20 TL, markette 80 TL'ye satılıyor Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor 15 ayda yeni bir şehir kuruldu: Depremin yıktığı ilçenin son hali böyle görüntülendi 15 ayda yeni bir şehir kuruldu: Depremin yıktığı ilçenin son hali böyle görüntülendi İstanbul'da estetik faciası: İspanyol kadın hayatını kaybetti İstanbul'da estetik faciası: İspanyol kadın hayatını kaybetti İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı