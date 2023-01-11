Şişli'de Feriköy Organik Pazarı her Salı kadınların

Şişlili kadınlar el emeği ürünlerini her Salı günü; Feriköy’de bulunan Organik Pazar içinde açılan “Kadın El Emeği Pazarı’nda satışa sunacak. Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, ilk etapta 140 stantta 280 kadın ürünlerini sergileyebilecek.

Şişli Belediyesi kadın alanında yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın El Emeği Pazarı, 10 Ocak Salı günü açıldı. Her salı, kadınların el emekleriyle yaptıkları ürünlerini alıcılarıyla buluşturmayı amaçlayan projenin ilk etabında 140 stantta, 280 kadın yer alıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında bu sayının artırılması hedefleniyor. Kadınlar bu pazarda, ürettikleri paketli gıda ürünlerinden takıya, giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar pek çok ürünü satışa sunabilecek.

“Kadın kadının yurdu olacak”

Şişlili kadınların yoğun ilgi gösterdiği Kadın El Emeği Pazarı’nın açılış töreninde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, Şişlili muhtarlar, Şişli Kent Konseyi yöneticileri bir aradaydı. Törende, çalışmanın amaçlarına vurgu yapan proje yöneticilerinin altını çizdiği en önemli konu; bu çalışmanın bir pazar çalışmasının ötesinde, kadın dayanışmasının önemli bir adımı olduğuydu. “Kadın kadının kurdu değil, yurdu olacak” diyen Şişli Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kesim Tuncer, her geçen gün daha çok kadına ulaşarak bu dayanışmayı büyüteceklerini belirtti. Açılış töreninde bütün stantları gezerek kadınlarla sohbet eden Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise Şişli’yi kadın dostu bir belediye yapmak için projeler geliştirdiklerini belirterek, güçlü toplumun güçlü kadınlarla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Kadınların evlerinden çıkarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını çok önemsediklerini belirten Keskin, pazar alanında her Salı günü sabitlenecek olan Oyunbüs ile kadınların çocuklarını evde yalnız bırakmak zorunda kalmadan, güven içinde gelebileceklerini de belirtti. Başkan Keskin, özellikle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden kadına yönelik çalışmaların ve projelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.