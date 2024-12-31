Şişli’de icraat rüzgarı esti

Şişli’de bugün tam bir icraat rüzgarı esti. İstanbul’un Avrupa yakasındaki en önemli ve en büyük ilçe afet merkezi Şişli AKOM’un temeli, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından atıldı.

“Şişli Çalışıyor İstanbul Güçleniyor” programında konuşan Ekrem İmamoğlu, “Kentimizi depreme hazırlamamız gerekiyor. Amacımız; AKOM'la Şişli'de kurulacak bu örnek dayanışma modelini, İstanbul'daki 39 ilçeye taşımak.” dedi.

Şahan ise Şişli’yi bugünden geleceğe hazırladıklarını belirterek, “CHP’li belediyelerin üzerine bu kadar gelindiği bir dönemde biz, yol bulamadığımızda vazgeçen değil yol yapan; mazeret değil marifet üreten bir kadroyuz” diye konuştu.

Her iki Başkan daha sonra yapımı devam eden Yuvamız Şişli Kaptanpaşa kreş inşaatı, Şişli Miras ve İBB Miras tarafından restorasyona alınan Feriköy’deki tarihi su deposu alanında da incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanan Şişli Afet Koordinasyon Merkezi’nin (Şişli AKOM) temelini attı. Programda, sırasıyla Şahan ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“ŞİŞLİ’Yİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Şişli Belediye Başkanı Şahan, konuşmasında Türkiye’nin zor bir zamandan geçtiğini belirterek, “Sosyal adaletsizliğin böylesi derinleştiği ve CHP’li belediyelerin üzerine bu kadar gelindiği bir dönemde biz, yol bulmadığımızda vazgeçen değil yol yapan; mazeret değil, marifet üreten bir kadroyuz.

Şişli’yi bugünden geleceğe hazırladıklarını altını çizen Şahan, “Kadınların, çocukların, gençlerin yaşadığı derin kaygıyı umuda çevirmeye çalışıyoruz. Belediye çocuğa bakım hizmeti veremez diyorlar. Veriyoruz… Şişli’de 9 olan Yuvamız Şişli sayımızı 2025’te 13’e çıkaracağız. Bugün bu alanda Ekrem Başkanımızla inceleme yapacağımız Yuvamız Şişli sadece çocuklarla birlikte bu kenttin kadınların, ailelerin de eşitlenmesi için atılmış büyük bir adımdır.

Şişli’de Gezici Kent Lokantası ve Mahmut Şevket Paşa’daki sabit Kent Lokantası açtıklarını kaydeden Başkan Şahan, bugün de İzzetpaşa’da Kent Lokantasını açacaklarını belirtti.

“İSTANBUL’UN EN BÜYÜK YEREL AFET YÖNETİM MERKEZİ: ŞİŞLİ AKOM”

Şişli Belediye Başkanı Şahan, temeli atılan ve 2025 yılı içinde hizmete girece Şişli AKOM’un önemine değinerek şunları söyledi:

“Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi olarak bu ortak aklın ürünü olan işleri göreceksiniz. Afet koordinasyon merkezi bunlardan biri. Burada temel ihtiyacımız Şişli’nin Afet Koordinasyon merkezinin açmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 2025 yılı sonunda tamamlayacağımız merkezimizde, bölgedeki en büyük yerel afet yönetim merkezi olacak. Aşevinden, lojistik merkeze afet anında tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak pek çok alt yapıyla donatılmış gerçek bir koordinasyon merkezine 2025 sonunda Şişlilliler kavuşacaktır. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bu kentin daha dayanıklı, daha yaşanabilir kılmak için de elimizden geleni yapacağız.”

“FERİKÖY TARİHİ SU DEPOSUNU DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Resul Emrah Şahan, konuşmasında İstanbul’un değerlerini koruyan ve çok güzel işler yapan İBB Miras ile işbirliği içinde, Şişli’nin kültürel mirasını korumak için de Feriköy’de çalışmalar başlatıldığını açıkladı. Şahan, “Bugün saha inceleme rotamızda da var. Feriköy’de çok özel bir tarihi yapıyı yeni kültür sanat ve kent kafe; 3 bin 500 metrekare park alanı olan kültür alanına dönüştürüyoruz. Şişlili yurttaşlarımızın vakit geçirebilecekleri kaliteli hizmet alabilecekleri bir alana çeviriyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: ŞİŞLİ ÇALIŞIYOR İSTANBUL GÜÇLENİYOR MOTTOSU İLE HİZMET MARATONUNA DEVAM EDİYOR

Şişli Belediye Başkanı Şahan’dan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yakın çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Emrah Şahan Başkanımızın, şehir plancısı kimliğiyle her zaman masasında iyi hesaplanmış, akla ve bilime uygun bir biçimde hareket etme prensibini mutlak taşıyan, güçlü projeler var etme konusunda da özenli çalışan bir arkadaşım olduğunu biliyorum. Şişli Belediyesi, ‘200 Günde 100 Proje’ kavramıyla hızlı bir giriş yaptı, Şişli'ye değer katan projeleri ortaya koydu. Şimdi de ‘Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor’ mottosu ile hizmet maratonuna devam ediyor” dedi.

“BURADAKİ İŞ BİRLİĞİNİN AKOM’LA YÜRÜTÜLMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Şişli Afet Koordinasyon Merkezi’mizin temelini atacaklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Kentimizi depreme hazırlamanın önemini az önce de ifade ettim. Burada bulunacak Afet Koordinasyon Merkezi, İBB AKOM Başkanlığımızla, prensiplerini örtüşecek bir biçimde, dayanışmayı en güçlü seviyeye taşıyacak biçimde birlikte çalışacaklar. Ve temel amacımız; AKOM'la Şişli'de kurulacak bu örnek dayanışma modelini, bütün İstanbul'daki 39 ilçeye taşımak. Temel amacımız ne? Türkiye'deki mekanizma böyle olduğuna göre; ilçelerle dayanışma içinde Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve oradan da AFAD'la dayanışma ve iş birliği içerisindeki bir modelle, afet anında İstanbul'un el birliğiyle, bütün kurumlarının 360 derece birbiriyle konuşan bir biçimde çalışabilmelerini sağlamaya katkı sunmak. Modelin işletilmesi bu. Tekrar ediyorum. Neye hizmet ediyoruz? Kurumsallığa hizmet ediyoruz. Neye hizmet ediyoruz? Ekrem'in ya da Emrah'ın yönettiği belediyelere değil, ne olursa olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin kurumsallığına, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsallığına hizmet ediyoruz. Bu ne yapar? Bizi dimdik ayakta tutar. Bizi güçlü devlet yapar. Öyle ‘ey, mey’ demeyle güçlü olunmaz. Güçlü devlet, böyle olunur. Biz, bunu ispat etmek için, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, zor bir bölgedeyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Evet dua ediyoruz; Allah, memleketimizi ve milletimizin her bir ferdini korusun. Ama dua etmenin yanı sıra, biliyoruz ki, Yaradan, çok çalışanı ve hayırlı iş için çalışanı sever. Biz onun için bu kurumsallığa hizmet etmeyi, hayırlı bir iş yapmak, hayırlı bir işe hizmet etmek olarak yorumluyoruz. İbadet eder gibi, milletimize çalışıyoruz. Bu kadar net. O bakımdan, buradaki iş birliğinin AKOM'la yürütülmesi meselesini çok önemsiyoruz.”

“KREŞLER DE TÜRKİYE'Yİ BU KÖTÜ KOŞULLARA TAŞIYANLARIN HEPSİNİ YENECEK”

Ekrem İmamoğlu, Şişli’de hizmet veren 9, yapımı devam eden 3 Yuvamız Şişli kreşine de değindi. İmamoğlu, “Buradan söylüyorum; bu kreşler de Türkiye'yi bu kötü koşullara taşıyanların hepsini yenecek. Kreşler yenecek onları. İşte bu mega projemize hizmet eden bütün insanlarımızı tebrik ediyorum. İlçe belediyelerimizin paydaş olmasını önemsiyorum, tebrik ediyorum. Bu işe emek veren, hizmet eden çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Aynı zamanda, bu işe, özellikle bu kreş meselesine gönül veren, hizmet eden, etmek için uğraşan gönüllüler var, bağışçılar var. Onlar hiç eksilmesin. Bu dayanışma köprüsü, gizli bir vicdan köprüsü aynı zamanda. Aynen Askıda Fatura gibi. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bizi birbirimize bağlıyor. Sıcaklaşıyoruz.

Veren el, alan eli görmüyor. Dayanışma içinde oluyoruz. Kucaklaşıyoruz. Bakın bu kucaklaşmada ne etnik köken var, ne inanç var, ne mezhep var... Hiçbir şey yok. Birbirimize ısımızı veriyoruz. Kötü durumda olan, -Allah düşürmesin, herkes düşebilir- öyle bir durumda olan insanı ısıtan bir ruha kavuşuyor o toplumsal dayanışma. Onun için biz, dayanışmacı belediyeciliği ve halkçı belediyeciliği asla vazgeçmeyeceğimiz iki prensip ve şiar olarak görüyoruz. Çünkü iyi biliyoruz ki, bizi dimdik ayakta tutan bir toplum haline getiriyor.” İfadelerini kullandı.

ŞİŞLİ AKOM HAKKINDA

Şişli AKOM, İstanbul’un Avrupa Yakasında 2. Bölgeye hizmet verecek şekilde önemli bir görev üstlenecek. Olası bir afet öncesi, esnası ve sonrasında koordinasyonun sağlanacağı bir yönetim merkezi olacak.

Şişli AKOM’da; ana kontrol odası, toplantı ve koordinasyon salonları, izleme ve görüntüleme odaları, eğitim ve tatbikat alanları, veri merkezi, iletişim merkezi, depolama alanları, personel dinlenme ve konaklama alanları, araç parkı ve helikopter pisti, lojistik ve dağıtım merkezi fonksiyonlarını içerecek tasarımlar yapıldı.

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK SUNACAK AŞEVİ

Şişli AKOM’da hem afet durumlarında, hem de bugün Şişli’nin yoksullukla mücadelesine destek olacak bir Aşevi de yer alacak. Aşevi, günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak kapasiteye sahip olacak.

TARİHİ FERİKÖY SU DEPOSU DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Feriköy’deki tarihi su deposu, Şişli Miras ve İBB Miras iş birliğiyle yenileniyor. Tarihi su deposu, bölgenin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet merkezine dönüştürülecek.