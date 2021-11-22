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Şişli'de İlk ve Son Barış 100. yılında Lozan Sergisi büyük ilgi gördü

Şişli'de İlk ve Son Barış 100. yılında Lozan Sergisi büyük ilgi gördü

Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 28 Ekim’de kültür sanat dostlarıyla buluşan “İlk ve Son Barış 100. Yılında Lozan” sergisi büyük ilgi gördü. Mecidiyeköy’de bulunan tarihi Likör Fabrikası’nda 20 Kasım’a kadar açık olan sergiyi 5 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin tapu belgesi olarak nitelendirilen Lozan Antlaşması’nın 100. Yılına yaklaşırken Şişli Belediyesi anlamlı bir sergiyi hayata geçirdi. Mecidiyeköy’de bulunan tarihi Likör Fabrikası’nda düzenlenen ve 28 Ekim’de sanatseverlere kapısını açan sergi, halktan büyük ilgi gördü. 20 Kasım tarihine kadar saat 13.00-18.00 arasında açık olan sergiye; siyasetten iş dünyasına, akademisyenlerden öğrencilere kadar birçok kesim de yoğun ilgi gösterdi.

Ciddi bir hazırlık süreci sonunda Boyut Yayınları iş birliğiyle hayata geçirilen “İlk ve Son Barış-100. Yılında Lozan” sergisi ,yeni nesilleri bir ulusun kurtuluş mücadelesine tanıklık etmek üzere tasarlandı. Sergi, Cumhuriyet döneminin bilgi, belge ve yorumlarıyla yaşadığımız toprakların yakın geçmişine ilişkin yeni bilgiler ve yorumlar edinilmesine olanak sağladı.

Etiketler şişli belediyesi
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