Şişli'de kadınlar birbirlerine ilham oldu

Şişli Belediyesi ve SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen, kadınların bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları amacını taşıyan ''Kadın Mentorluk Yürüyüşü'' 6 Mart Pazar günü Şişli’de yapıldı.

Şişli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa, “Kadın Mentorluk Yürüyüşü” düzenledi. Kadınların birbirleriyle deneyim ve bilgilerini paylaştığı Kadın Mentorluk Yürüyüşü; 6 Mart Pazar günü 10.30 ile 14.00 saatleri arasında Şişli Sanat Parkı ve Şişli caddelerinde gerçekleştirildi.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç’ın “Kadın kimliğimize sahip çıkacağımız ve birbirimizden ilham ve güç alacağımız bir etkinlik” olarak tanımladığı çalışmaya 45 mentor ve 45 menti katıldı.

Etkinliğe katılan kadınlar, bilgi ve deneyim aktarımını temel alan bu çalışmadan son derece memnun kaldıklarını dile getirdiler. Dayanışmanın gücüne inanan kadınlar, dünyanın pek çok yerinde aynı zamanda ve aynı ruh içinde yapılan bu etkinlik sayesinde asla yalnız yürümeyeceklerinin altını bir kez daha çizdiler. Gülseren Onanç da, “Dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce kadının bizimle eş zamanlı olarak bu etkinliği gerçekleştirdiğini bilmek çok etkileyici” sözleriyle kadın dayanışmasına vurgu yaptı.

“Kadın özgürleşirse toplum özgürleşir”

Etkinliğe katılan Şişli Belediye başkanı Muammer Keskin ise “Kadın hareketini ve dayanışmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, hayatın içinde var olan kadın özgürleşir. Ve kadınlar özgürleşirse toplumlar da özgürleşir, ilerler, güçlenir. Bu nedenle Şişli Belediyesi olarak kadınların bu mücadelesinde her zaman önemli sorumluluklar almaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da etkinlikte yer alarak kadınlara destek verdi.

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında düzenlendi

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü, ilk defa 2020 yılında, Vital Voices Derneği’nin, dünyanın 165 şehrinde uyguladığı Küresel Kadın Mentorluk Yürüyüşü’nün bir parçası olarak, 350 kadının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Yaşamın farklı kademelerinde, farklı deneyimlerde, farklı yetkinliklerde, farklı yaşlarda olan kadınlar bir araya gelip eşleşerek, birlikte yan yana yürüdüler. Bu yürüyüş boyunca da birbirlerinin tecrübelerinden öğrendikleri mentor-menti ilişkisinin kurulduğu etkinlik, 2021’de pandemi nedeniyle sanal ortamda 300 kadının katılımıyla gerçekleştirilmişti.