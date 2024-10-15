Şişli'de ''Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi'' hizmete başladı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kadın cinayetlerinin toplumda yarattığı infialin ardından harekete geçti. Şişli Belediyesi, kadınlara, yaş almış büyüklere ve engellilere hizmet verecek olan ''Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi'' hizmetini hayata geçirdi.

Şişli Belediyesi’nin 3 Mayıs’ta 12 rotada hayata geçirdiği ve 07.00 ila 20.00 saatleri arasında yurttaşlara ücretsiz ulaşım sağlayan Mekik servisi, şimdi de gece saatlerinde kadınlara, yaş almış büyüklere ve engellilere öncelik tanıyan özel seferler için yeni rotalarıyla hizmet vermeye başladı.



Kadınlara yönelik şiddetin kamuoyunda infial yaratmasının ardından harekete geçtiklerini vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ilçede güvenli ulaşım için “Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi” adını verdikleri yeni seferleri başlattıklarını duyurdu.

“KADINLARIN EVLERİNE GÜVENLE GİDEBİLMELERİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Kadınların güvenli, özgür ve eşit bir şekilde yaşaması için kamusal imkanları seferber edeceğinin altını çizen Şahan, “İstanbul’un kalbi Şişli’de gece de gündüz de rahat ve güvende hissetmeniz için durmadan çalışıyoruz. Gündüz ulaşımı kolaylaştıran mekik servislerimizle bugün itibariyle 210 bin yurttaşımızı ücretsiz taşıdık. Şimdi sıra gece mekik servislerimizde. Kadınların güvende olduğu bir kent yaşamı her şeyden daha önemlidir. Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin normalleştiği bir kent ise, kimse için huzurlu ve güvenli olamaz. Bugün Şişli'de yaşayan kadınların güvenli ve rahat bir şekilde evlerine ulaşabilmeleri için yeni bir hizmet başlatıyoruz. Kadın Öncelikli Gece Mekiğiyle ücretsiz ulaşım seferlerimizi hayata geçiriyoruz. Gündüz olduğu gibi, gece de ücretsiz hizmet verecek. Kadınların evlerine güvenle gidebilmeleri önceliğimiz olacak” dedi.

Kamusal politikaların yerel yönetimlerin olmazsa olmaz ilkeleri olduğunu savunan Şahan, “Başta kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, Şişli’de yaşayan herkesin güvenliğinden biliyoruz ki biz de sorumluyuz. Şişli, 24 saat herkes için canlı bir kent hayatının simgesi olacak. Kadınlar için güvenli, özgür ve eşit yaşam, Şişli’den başlayacak” dedi.

İKİ FARKLI GÜZERGAHTA ULAŞIM HİZMETİ

Haftanın 7 günü devam edecek olan “Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi” için iki hat üzerinden güzergahlar belirlendi.

MEKİK 216 BİN KİŞİYİ ÜCRETSİZ TAŞIDI

Öte yandan 3 Mayıs’ta başlayan ve 12 hat üzerinde haftanın her günü sabah 07.00 ila 20.00 arasında tüm yurttaşlar için sefer yapan Mekik, bugüne kadar 216 binin üzerinde yolcu taşıdı.