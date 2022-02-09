Şişli Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü “Şişli’den Sevgilerle” sloganı ile düzenleyeceği birbirinden özel etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor.

Şişli İşitme ve Konuşma Engellileri Derneği ve Kurtuluş Çevre Grubu ile ortaklaşa düzenlenecek olan etkinlikler; Maçka Sanat Parkı’nda 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kadın emeğini değerlendirmeye yönelik ürünlerin satılacağı 30 standın açılacağı etkinlikte, canlı müzik ve tango gösterisi de yer alacak. Etkinliğe katılanlara, Şişli Belediyesi tarafından Sevgililer Günü’ne özel hazırlatılan keçeden yapılmış çantalar hediye edilecek.