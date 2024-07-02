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Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Beylikdüzü'nde anıldı

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Beylikdüzü'nde anıldı
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2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta katledilenler, Yaşam Vadisi’ndeki konserle anıldı.

Sivas'ta bir grup tarafından ateşe verilen Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden yazar, şair ve düşünürleri hedef alan saldırı 31.yılında Beylikdüzü'nde anıldı. Yaşam Vadisi 1. Etap, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’ndeki anmaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü Belediyesi sanatçılarından Mehmet Boyraz’ın solistliğini, Erhan Korkmaz’ın da sunuculuğunu üstlendiği konserde Madımak’a ağıtlar ve Alevi deyişleri seslendirildi ve katledilenlerin kısa hikâyeleri anlatıldı.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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