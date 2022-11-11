Siyasi yasağı istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün görülen ve 14 Aralık'a ertelenen duruşma sonrası ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep ettiği davanın bugün görülen duruşması sonrası açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın 14 Aralık’a ertelenmesini değerlendirdi. Şehzadebaşı Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “İçeride ettiğim duayı, burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. ‘Allah, memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Özellikle ifade edeyim ki; adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise, hepsinin hakkında en yakın zamanda, adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Süreci takip edeceğiz. Hukukçularımızla değerlendireceğiz. Umut ediyorum, açıkça ve net söyleyeyim ki; ben, Yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu uğurladıktan sonra, hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan, 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak talepli davanın 14 Aralık’a ertelendiği bilgisini aldı. İmamoğlu, Şehzadebaşı Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İLGİNÇ BİR GÜN YAŞANDI”

“Bugün saat 11.30 itibariyle, hakkımda görülen dava süreci başladı. Sanıyorum 12.00’yi biraz geçe, bir erteleme kararı verildi. Ama bugün, çok ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. Aldığım bilgiye göre; duruşma esnasında ısrarlı bir biçimde mahkeme hakiminin, benim sözlerimin muhatabının Sayın Bakan olduğunu Israrlı bir biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen, savcının en üst noktadan cezayla ilgili mütalaa bildirmesi ya da bir beyanda bulunması, çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar, toplumun vicdanında bence yerini bulmuş, kararı verilmiştir. Ben, toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan Türkiye'mizin insanları, İstanbul'umuzun insanları 2019’da bunu ispat etmiştir, göstermiştir. Bugün de aynı noktadayım.”

“İNSANLARA ADALETLİ HİZMET EDEBİLMEK, BİR DEVLET İNSANININ TEMEL SORUMLULUĞUDUR”

“Elbette ki, süreci takip ediyoruz. Aralık'ın 14’ü ertelenen tarih. Bugün, elbette ki ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak, elbette istemiyorum. Ama son olarak şunu söyleyeyim: İçeride ettiğim duayı, burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. ‘Allah, memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Özellikle ifade edeyim ki; adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise, hepsinin hakkında en yakın zamanda, adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin hukuka, adalete ihtiyacını, o ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. ‘Devletin dini adalettir’ sözü çok kutsal, çok önemli, çok özel. Ben, her zaman duamı kendi adıma da ederim. Derim ki; ‘Allah'ım ne olur kimseye adaletsiz bir kararı ya da bir süreci yaşatmayayım.’ İnsanoğluyuz, eksiğimiz, hatamız olur, ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek, bir devlet insanının temel sorumluluğudur.”

“EN FAZLA UMUDU, BU GÜZEL ÜLKENİN GÜZEL İNSANLARINDA GÖRÜYORUM”

“Hukuka dair süreçlerin bu kadar gündemi olumsuz anlamda meşgul etmesi, ülkemiz insanları ve özellikle gelecek nesil için çok çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini, umutlarını kırıyor. Ama tekrar ifade edeyim ki; en fazla umudu, en fazla ümidi gelecek adına ben yine de bu güzel ülkenin, güzel insanlarında görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Bugün sonuçlansın ve beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda, erteleme kararı vermiştir. Süreci takip edeceğiz. Hukukçularımızla değerlendireceğiz. Umut ediyorum, açıkça ve net söyleyeyim ki; ben, Yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum.”