SMA hastası Yağmur Deniz için Başkan Seçer'den dayanışma çağrısı

Başkan Seçer, Mersin’de yaşayan Serap ve Mehmet Tok çiftinin minik yavrusu SMA hastası Yağmur Deniz’e destek olmak için Instagram üzerinden yapılan canlı yayına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’nin en küçük SMA hastalarından Asrın Efe Gülkan’ın ardından bu kez de Mersin’de yaşayan Serap ve Mehmet Tok çiftinin minik yavrusu SMA Tip 1 hastası Yağmur Deniz için “Haydi dayanışmaya” dedi. Başkan Seçer, İş İnsanı Sibel Karataş’ın moderatörlüğünde Instagram üzerinden yapılan canlı yayında, 25 aylık Yağmur Deniz’in sağlığına kavuşması için destek çağrısı yaptı.

Canlı yayına katılarak dayanışmayı büyüten diğer konuklar ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır ile Sanatçı Onur Akın oldu. Yayında, sembolik olarak denizyıldızları satın alınarak ve ‘NEFES’ yazıp 7021’e SMS gönderilerek bağışlar yapıldı. Vatandaşlar tedavi için aldıkları her bir denizyıldızı ile 50 lira, SMS göndererek de 20 lira bağışta bulundu. Yayın boyunca konuklar dayanışma çağrısı yaparken, Sanatçı Onur Akın da türküler söyledi.

“Tüm duyarlı vatandaşlarımızdan Yağmur Deniz için bu kampanyaya katkı sunmalarını bekliyoruz”

Yayının Yağmur Deniz için güzel sonuçlar vermesi dileğinde bulunan Başkan Seçer, “Türkiye’de bu önemli bir sorun ailelerimiz için. Yaklaşık olarak 1600, 1700 civarında SMA hastası olduğunu biliyorum. Tablo bu. Bu bir genetik rahatsızlık ve özellikle ekonomik durumu yeterli olmayan aileler için tedavisi mümkün olmayan, hatta orta gelirli aileler için dahi tedavi masrafının karşılanması son derece güç olan bir hastalık” dedi.

Sosyal devletten ve öneminden bahsederek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, “Bu konuda önemli sorunlar var. Takip ettiğim kadarıyla SMA hastası çocuklarımızın aileleri defaatle Ankara’da merkezi yönetimin yetkilileri ile görüşmeye gittiler. Parlamentoya gittiler. Muhalefet partisi liderleriyle görüştüler. Bir araya geldikleri dernekler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yaptılar. Herhangi bir sonuç elde edemediler. Çalışmalar oldu ama bir yasal statü kazanmadı. Bununla ilgili bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması için yasal bir düzenleme yapılmadı” diye konuştu.

Tedavi bedelinin 2 milyon doların üzerinde bir rakam olduğunu söyleyen Seçer, “Ailemizin bunu karşılaması mümkün değil. Geçimini zaten zor idame ettiren insanların bu tip milyon dolarlık tedavi yaptırmaları mümkün değil. İşte böyle çalışmalarla, toplumu bu konuda yardıma davet etmek, yardımsever insanları yardıma davet etmek; bu sosyal medya aracılığıyla ya da değişik etkinlikler aracılığıyla bu tedavi bedelini toplama gayreti içerisinde oluyorlar. Tabi kolay bir iş değil ancak Yağmur Deniz için Valilik iznine tabi bir kampanya, burası önemli; çünkü her aile bunu sağlayamıyor. Ancak bu ailemiz, bu imkanı sağlamış ve bugün burada böyle bir çalışma yapılıyor. Sosyal medya aracılığıyla tüm duyarlı vatandaşlarımızdan Yağmur Deniz için bu kampanyaya katkı sunmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umut ediyorum Yağmur Deniz’in de kısa bir süre içerisinde tedavisine başlanabilir”

Geçtiğimiz aylarda yine böyle bir kampanyaya katkı sunmaya çalıştıklarını anımsatan Seçer, “O ailemiz yeterli miktarda tedavi bedelini toplayabilmişti. Yine Valilik izinli bir kampanyaydı. Şu anda da tedavisi devam ediyor. Umut ediyorum Yağmur Deniz’in de bu şekilde kısa bir süre içerisinde tedavisine başlanabilir” dileğinde bulundu.

SMA hastaları için devletin bir çözüm bulması gerektiğini de ifade eden Başkan Seçer, diğer SMA hastası çocukların ailelerinden de mesajlar aldığını belirterek, belediye olarak azami bir şekilde destekler sunacaklarını söyledi. Seçer, “Umut ediyorum kalıcı bir çözüm bulunur” dedi.

Başkan Karalar: “Bu evladımızı kurtarmak için yardım çağrısı yapıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bu, sanıyorum SMA’lı hastalar ile ilgili yaptığımız 5’inci program. Tabii ki vatandaşlarımız çok duyarlı, ciddi manada da yardıma katılıyorlar. Biz buradan da bir çağrı yapalım. Karınca kararınca herkesin yardımı çok önemli bu aşamada. Burada aslında devlete de bir çağrı yapmak lazım. SMA hastası 1 değil, 10 değil, 100 de değil. Buna devletin bir an önce el atması gerekiyor. Belki bu kardeşimizi kurtaracağız ama diğer kardeşlerimiz ne olacak? Bu problemi devletin çözmesi gerekiyor. Buradan da tüm halkımıza, bu evladımızı kurtarmak için yardım çağrısında bulunalım” ifadelerini kullandı.

“Umarım çocuğumuz sağlığına kavuşur”

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Başkan Seçer’in sosyal devlet ile ilgili söylediği sözlere katıldığını belirterek, “Herhalde 2’nci kez yayına katılıyorum ben. Başkanım da duyarlılık gösterdi sağ olsun. Umarım bir an önce bu para toplanır, çocuğumuz sağlığına kavuşur. Annemiz, babamız mutlu bir şekilde onunla yaşar ve Yağmur Deniz ile birlikte de Sayın Başkanımızı belediyede hep beraber ziyaret ederiz” diye konuştu.

“Bu akşam bütün çabamız Yağmur Deniz için denizyıldızı satmak”

Elinden geldiğince SMA’lı bebekler için yapılan kampanyalarda yer aldığını söyleyen Sanatçı Onur Akın, pandemi sürecinde sanatın iyileştirici gücüne inandığını ve SMA hastası bebeklere umut olmak için yayınlar yaptığını söyledi. Akın, “Bu akşam bütün çabamız Yağmur Deniz için denizyıldızı satmak” dedi.

“Ailemiz oldunuz”

Yaşadıkları süreci ve duygularını ifade eden baba Mehmet Tok ise “Ailemiz oldunuz. Bizi mutlu ettiniz. İnşallah Yağmur’umuzun kampanyası biter, sağlığına kavuşur. Gerçekten aile olarak sıkıntı yaşıyoruz. 2 yıldır bizim evde gülme yok. Çünkü varımız yoğumuz Yağmur Deniz oldu. İnşallah Yağmur Deniz sağlığına kavuşursa hepimiz mutlu oluruz” diye konuştu.