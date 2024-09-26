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SODEM Başkanı Şahan: ''İmamoğlu'na siyasi yasak girişimi seçme ve seçilme hakkına müdahaledir''

SODEM Başkanı Şahan: ''İmamoğlu'na siyasi yasak girişimi seçme ve seçilme hakkına müdahaledir''
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Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamsı yaptı. Şahin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak girişimi aynı zamanda tüm yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkını doğrudan etkileyen bir müdahaledir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf sürecindeki davayla ilgili SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Başkanı Resul Emrah Şahan yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak girişiminin aynı zamanda tüm yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkını doğrudan etkileyen bir müdahale olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Demokrasi, toplumun iradesinin özgürce ifade edilebilmesi için var olan bir yönetim biçimidir. Sandıktan çıkan halkın iradesi hukukun tarafsızlığıyla korunur.

"Siyasi yasak girişimleri, halkın iradesini ve demokrasimizin yapısını zedelemiştir"

Ne yazık ki İstinaf Mahkemesi kararıyla girdiğimiz süreçte, hukukun siyasetten bağımsızlığına olan inancımız tamamen sarsılmıştır. Tarihten günümüze tüm siyasi yasaklar ve siyasi yasak girişimleri, halkın iradesini zayıflatmış ve demokrasimizin güçlü yapısını zedelemiştir. Bizler sosyal demokrat belediyeler olarak, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün her daim savunucusuyuz. Her yurttaşın, fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduğu bir Türkiye için mücadele etmekteyiz.

"Siyasi yasak kararına karşı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız"

İstanbul, tarihi, kültürel ve sosyal zenginlikleri ile bir dünya şehridir. Bu şehri yönetenlere ve halkın iradesine saygı gösterilmesi, Anayasal bir zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki, tarih halkın oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu’nu değil; demokrasiyi yok saymak için girişimlerde bulunanları yargılar. Siyasi yasak kararına karşı sonuna kadar Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız."

Etiketler sodem Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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