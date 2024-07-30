SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''Katliam yasasını uygulamayacağım''

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medyada ‘challenge’ başlatarak, katliam yasasına ilişkin diğer belediye başkanlarına seslendi. Şahan, “Bu katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi ‘kana bulamayacağız'.'' dedi.

Kamuoyunda ‘Katliam yasası’ olarak anılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.



Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video paylaşan SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan, challenge (meydan okuma) başlattı. Katliam yasasıyla ilgili olarak net konuşan Şahan, “Sabaha karşı çıkan katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi bu yasa ile “kana bulamayacağız” dedi.

Challenge videosunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’na da seslenen Şahan, “İstanbul’un kalbi Şişli’den sözü Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Başkanıma bırakıyorum” ifadelerini kullandı.