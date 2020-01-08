Sokakta Yaşayan Kimsesizlere Yardım Eli

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirlerin 08 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle kaymakamlıklara, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirildiği belirtilerek, yapılan hazırlıklar düzenli olarak gözden geçirilip, muhtemel aksaklıkların önlenmesi için ilave önlemler alındığı ifade edildi.

Alınan meteorolojik verilere göre bölgede kaydedilen soğuk ve yağışlı hava şartlarının bir süre daha İstanbul'u olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sokakta yaşayan kimsesizlerin kötü hava şartlarından korunmasına yönelik tedbirler kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kadın ve erkek kimsesizler için iki ayrı tesis belirlenmiştir.( Kadınlar için; Ümraniye Kayışdağı Darülaceze (Huzurevi) irtibat: 0216 528 84 00, erkekler için; Esenyurt Kıraç İstaç Temizlik Binası irtibat: 0533 208 94 66) İstanbul ilimizin nüfus yoğunluğu ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak, sokakta kalan kimsesizlerin koruma ve bakım altına alınması, kişisel bakım, iaşe ve ibadetlerinin sağlanması konusunda ilçe kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaktır. Sokakta yaşayan kimsesizlerin koruma ve bakım altına alınmaları için bütün vatandaşlarımızdan polis, zabıta veya sosyal hizmet ekiplerimize yardımcı olmalarını, ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, bu durumdaki kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz."