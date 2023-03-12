''Sosyal Market Butik'' Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi KOSHİM’de

Konyaaltı Belediyesi’nin, depremzedeler için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde oluşturduğu Yardım Toplama Merkezi ve Sosyal Market Butik, artık Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSHİM) hizmet vermeye devam edecek. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından yardım kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık bir aydır Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde hem afet bölgesindeki vatandaşlara hem de Antalya’ya gelen depremzedelere hizmet veren Yardım Toplama Merkezi ve Sosyal Market yine belediye bünyesinde bulunan Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi’ne (KOSHİM) taşındı. Konyaaltı ilçesinde bulunan afetzedeler, hafta içi her gün saat 08.30 ile 17.30 arasında KOSHİM’e giderek gıda ve hijyene yönelik ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayabilecek. Ayrıca Yardım Toplama Merkezine destekte bulunmak isteyen vatandaşların yardım kolilerini KOSHİM’e götürebileceği bildirildi.

KOSHİM adresi: Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) Adres: Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:172- Halk Masa: 0242 245 55 00