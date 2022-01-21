Sosyal yardım anlayışı Başkent’te değişiyor: ABB’den çiftçilere Başkent Kart

Başkent’te sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçiler için “Başkent Kart” uygulamasını hayata geçiriyor. Çiftçilere yapılacak mazot desteği öncesi 25 ilçede Başkent Kart dağıtımına başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilk etapta yaklaşık 60 bin “Başkent Kart”ı şubat ayı sonuna kadar çiftçilerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen “Mazot Desteği” kararının ardından çiftçilere “Başkent Kart” dağıtımına başlandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 25 ilçede “Başkent Kart” dağıtımına yönelik takvimi belirledi.

YAKLAŞIK 60 BİN BAŞKENT KART ÇİFTÇİLERE DAĞITILACAK

Ankara’da sosyal yardım anlayışını değiştiren uygulamayı ‘Başkent Kart’ ile hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan vatandaşlardan sonra şimdi de çiftçileri Başkent Kart ile buluşturuyor.

İlk etapta şubat ayı sonuna kadar çiftçilere dağıtılacak yaklaşık 60 bin Başkent Kart ile tarımsal desteklerini sürdürmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmayı, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamayı ve üretimin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BEYPAZARI, GÜDÜL, SİNCAN, AKYURT VE POLATLI İLÇELERİNDE KART DAĞITIMINA YOĞUN İLGİ

Tohumdan hayvancılığa, sıvı gübreden fide desteğine kadar birçok alanda Başkentli yerli üreticilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının başlattığı Başkent Kart dağıtımına yoğun ilgi gösteren Beypazarı, Güdül, Sincan, Akyurt ve Polatlılı çiftçiler, mazot desteği ile ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ahmet Ertem: “Büyükşehir arpa, buğday, mercimek verdi. Hepsinden de yararlandım ve çok memnun kaldım. Mazot desteği bize ilaç gibi geldi. Kredi kartı gibi rahatça Başkent Kartları kullanabileceğiz.”

-Ünal Toptaş: “Çok güzel bir sistem olmuş. Bize çok faydası olacak. Zaten mazot almakta çok zorlanıyoruz. Bütçeme de çok katkısı olacak.”

-Ali Üresin: “Çok memnunum bu uygulamadan. Çiftçi ayakta zor duruyordu. Mansur Başkan çiftçiye jest yapmış. Mazot desteği bize iyi gelecek.”

-Aydın Arslan: “Çiftçilere büyük katkısı oldu. Başkent Kart aracılığıyla yakıtı alabilmekte bize kolaylık sağlayacak.”

-Mustafa Atıcı: “Çiftçiler devamlı olarak Büyükşehir’in her türlü desteğinden memnun. 2 senedir bu desteklerden yararlanıyorum. Büyük katkısı var bize. Mazot fiyatları arttı. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz. Dar zamanda Büyükşehir yetişti derdimize.”

-Ali Tüfekçi: “Büyükşehir’in desteklerini görüyoruz çiftçiler olarak ve takip ediyoruz. Keçi ve tohum desteklerinden yararlandım memnun kaldım. Mazot da verecek ve çok faydası olacak bunun bize. Çiftçinin ayakta duracak hali kalmadı. Desteklerin devamını diliyorum.”

-Mustafa Özer: “Başkent Kartımı aldım. Tarlaları ekerken çok mazot harcıyoruz. Geçinemiyorduk çok faydası olacak bize. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

-Seyit Öksüz: “Şimdiye kadar almadığımız güzel bir hizmet. Çiftçiliğin teşvik edilmesi için özendirici tarafı da var.”

-Kadir Tütüncü: “Çiftçiye yapılan yardımlardan yararlanıyoruz. Çiftçi zor durumda ve bu nedenle bize ilaç gibi geldi. Tohum desteklerinden de yararlandım ve işlerimiz de ekonomik gücümüz de arttı, teşekkür ediyorum.”

-Yaşar Yüceer: “Büyükşehir ne verirse versin bizim için faydası var. Tohum desteklerinden de aldık ve bu desteklerin çiftçilere çok faydası oluyor.”

MAZOT DESTEĞİ BAŞKENT KARTLARA YÜKLENECEK

Aynı zamanda temassız ödeme kolaylığı sağlayacak Başkent Kartlara önce mazot desteği ödemeleri yapılacak daha sonraki aşamalarda ise kırsal kalkınma destekleri kart üzerinden devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destekleri sayesinde ekonomik yönden rahatladıklarını ifade eden Başkentli çiftçiler düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Birol Ayşe: “Ekonomik olarak etkisi çok büyük. Keşke şimdiye kadar yapılmış olsaydı böyle destekler. Yani şu an gerçekten çiftçiler hak ettiklerini Mansur Yavaş sayesinde almaya başladı. Daha önceki desteklerden de etrafımızda, köyümüzde, komşumuzda yararlananlar var. Bundan dolayı çok da memnunuz. Çiftçilerin genel olarak durumu kötü. Mazotun litresi bugün 14 lira hatta belki üzerinde… Konu Mansur Yavaş değil konu insan olabilmek. Yöneticiler niye seçiliyor? Vatandaşa yardımcı olsun diye seçiliyor. Bu yüzden yöneticinin örnek olması lazım.”

-Mesut Şensoy: “Bu yeni bir destek ve ekonomik olarak çok büyük destek olacak. Mazot çok pahalı. 1995 yılından beri çiftçilik yapıyorum ve bugüne kadar hiç destek görmedik. Maddi manevi desteğe ihtiyacı var çiftçinin.”

-Mehmet Pınar: “Çok memnunuz. Çiftçi çok zor durumda. Daha önce nohut aldık, buğday aldık. 40 senelik çiftçiyim. Daha önce bu destekler yoktu. Mansur başkana teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Özşensoy: “Daha önce de kırsal kalkınma desteklerinden yararlandım. Çiftçi olarak teşekkür ederiz. Mansur Yavaş ile beraber geldi bu destekler. Çiftçi zor durumda, mazot ve gübre çok pahalı. İşin içinden çıkamıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlıyoruz.”

-Adem Köse (Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı): “Başkanımızın yapmış olduğu desteklerden dolayı ve tarıma verdiği büyük destek, katkı ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zor günlerde her zaman destek veriyor. Çiftçinin lehine olan ve büyük destekler sağlayan çalışmalar bunlar.”

-Mehmet Arıcı: “Çiftçi için güzel bir destek. İnanın bu sene çoğu çiftçi gübresiz ekecek. İstese de gübre atamayacak. Çiftçiler maddi nedenlerden dolayı çiftçiliği bırakma durumuna geldi. Çitçi zor durumda ve ürün kaybı yaşıyor. Daha önce aldığımız tohum desteği olmasaydı tarlalarımız açık kalacaktı. Ekim olmayacaktı. Doğal gaz desteği, kömür desteği veriyor. Daha ne olsun yani.”

-Ali Yıldırım: “Ekonomik yönden çok güzel katkı sağlıyor bu destekler. Mansur Yavaş’ın çalışmalarını beğeniyoruz. Doğduğumdan beri çiftçiyim ben ve ilk defa destek görüyorum. On numara adam, her konuda çiftçiye destek sağlıyor. Çok memnunuz.”

-Alparslan Yüksel: “Ekonomik yönden çok faydası oluyor bu desteklerin. Çiftçi bitik halde. Çiftçinin hiçbir malı para etmiyor şu an. 40 senedir çiftçilik yapıyorum daha önce hiç kimseden böyle bir destek görmedik. İlk defa Mansur başkandan görüyoruz. Tohum desteklerinden de yararlandım. Tasarruf sağladık, çocuklara harcadık ve bütçemize katkı oldu.”

-Hatice Yüksel: “Çiftçilere katkısı büyük. Böyle bir destek hiç görmedim. Çiftçiliği teşvik eden çalışmalar. Hayat şartları çok zor. Böyle destekler yüzümüzü güldürüyor. Bu desteklerden sağladığımız tasarrufla ev masraflarımızı karşılıyoruz, çocuklarımıza katkımız oluyor.”

-Polat Ünal: “Çok teşekkür ediyoruz Mansur Yavaş’a. Her konuda çiftçinin yanında. Ekim desteğinden mazota kadar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buğday desteğinden de yararlanmıştım. Böyle bir destek şimdiye kadar hiç olmamıştı. 15 senedir çiftçiyim. Ekonomik katkısı çok büyük. Çok güzel projeler bunlar. Evimize kalıyor paramız ve bütçemize faydası çok büyük.”

-Hüseyin Kılıç: “Bugün mazota yine zam geldi. Bu uygulama çiftçi için iyi bir destek oldu. Mansur Başkanıma selam ederim.”

-Alaaddin Çelik: “Mansur başkanımıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zaten zorda olan çiftçimizin bu desteğe gerçekten ihtiyacı vardı. Bu destekle ayakta kalabilmesi ancak mümkün olacak. Çünkü çiftçinin şu anda tarlaya gübre atmak için mazotu yoktu deposunda. Bu mazot desteği için çok teşekkür ediyoruz.”

-Nurgül Durmuş: “Her şeyden çok memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

Mehmet Güven: “Mazota yine zam geldi. Bir traktörle 55 dönüm araziyi sürmek zordu. Destek için çok teşekkür ederim.”

-Akın Çelik: “Mansur başkanımıza çiftçiye verdiği yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.”