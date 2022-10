Spor kenti Çaycuma'da sağlığa koşulacak

Çaycuma 2. Yol Koşusu, 20 Kasım 2022’de ''Spor Kentinde Sağlığa Koş'' sloganı ile düzenlenecek. Koşu 15 kilometrelik yol ve 3 kilometrelik halk koşusu şeklinde iki kategoride yapılacak.

Çaycuma Belediyesinin sporla ilgili farkındalığı arttırmak ve her yaştan insanın spor yapmasını sağlamak amacıyla düzenlediği yol koşuşuşunun ikincisi, bu yıl, “Spor Kentinde Sağlığa Koş” adıyla yapılacak. https://caycumayolkosusu.com/ adresi üzerinden kayıtlara başlanan Çaycuma Yol Koşusu 20 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak. Yarışta 15 kilometre ödüllü yol koşusunun yanı sıra 3 kilometre halk koşusu da yer alacak.

KAYITLAR İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Belediyenin önünden başlayacak koşular, yine aynı yerde son bulacak. 3 kilometrelik halk koşusuna Çaycuma Belediyesi Halk Masası'nın 153 numaralı telefonunu arayarak, ya da bizzat belediyeye başvurularak kayıt olunurken, 15 kilometrelik yol koşusunun kayıtları https://caycumayolkosusu.com/ adresi üzerinden yapılacak. Katılan herkese anı madalyası verilecek yarışmada yaş gruplarına göre dereceye giren yarışmacılara ödül de verilecek.

8 KLASMANDA YARIŞMA YAPILACAK

Genel klasman kadınlar ve erkeklerde birincilere 2.000 TL, ikincilere 1.500 TL, üçüncülere 1.000 TL ödül verilecek 15 kilometre yol koşusu 35-39 yaş erkek-kadın elit sporcular, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 65-69, 70+ erkek-kadın veteran dallarında yapılacak. Yaş gruplarında birincilere 750 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek.

HALK KOŞUSUNDA İLK ÜÇE GİRENLERE MADALYA VE KUPA VERİLECEK

15 kilometre yol koşusu saat 10.00’da, belediye önünden başlarken yaş farkı gözetmeksizin ilk üçe girenlere madalya, özel baskılı atlet ve sırt çantası verilecek halk koşusunun startı ise saat 10.15’de aynı yerden verilecek. 15 kilometre yol koşusuna katılan her sporcuya ayrıca sırt çantası, özel baskılı atlet ve göğüs numarası da armağan edilecek.

HEM SPORTİF HEM DE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde buluna Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Belediye olarak kentin spor altyapısına yaptığımız yatırımlarla, Çaycuma, her yaştan insanın dilediği her dalda spor yapabileceği bir kent haline geldi. Ne güzel ki, ilçemizde su sporlarından geleneksel spor dallarına, popüler sporlardan ekstrem sporlara pek çok dalda spor yapılıyor. Dünyanın en eski sporu olarak bilinen atletizm, aynı zamanda her türlü sporun atası ve kitle halinde yapılabilen bir spor. Biz de bu alanda düzenlediğimiz yarışları gelenekselleştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl birincisini yaptığımız yol koşusunun bu yıl ikincisini 20 Kasım’da yapıyoruz. Hem sportif hem de kültürel etkinliklerimiz olacak. İlçemizin tanıtımına da katkı sunacak koşu için kayıtlarımız başladı. Ben şimdiden katılan herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.