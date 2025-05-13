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Sporcular Beylikdüzü'nde 8. kez şehitler için pedal çevirdi

Sporcular Beylikdüzü'nde 8. kez şehitler için pedal çevirdi
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Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ne Saygı Turu’nun bu yıl 8.si gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi bahçesinde bir araya gelen sporcular; açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliği ile düzenlediği “Çanakkale Şehitlerine Saygı Turu” kapsamında 30 lisanslı sporcu 8. kez Çanakkale şehitleri için yola çıktı. Beylikdüzü Belediye binası bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve sporcular katıldı. İki gün süren 326 km’lik yolculuk; Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu’nun ardından Çanakkale Şehitlik Abidesi’nde son buldu.

“Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklar bizim için çok kıymetli”

Törende yaptığı konuşmasında sporculara iyi yolculuklar dileyen Başkan Yardımcısı Emel Turan “Manevi bir görev için gidiyorsunuz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklar bizim için çok kıymetli. Bu manevi topraklara Beylikdüzü’nden selamlarımızı ve minnetlerimizi iletin. Ayrıca bu yıl 8.sini düzenlediğimiz bu etkinliğe emek veren tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın kazasız belasız gidip gelmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer ise konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli zaferlerinden bir tanesi olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Beylikdüzü Belediyemiz ve Kırlangıç Spor kulübü ile gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimiz artık geleneksel hale geldi. Bu vesileyle katılan bütün sporcularımızın ayağına taş değmeden güzel bir sürüş ile etkinliğimiz bitirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Tekerinize taş değmesin”

Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise yola çıkmadan önce sporculara “Yolumuz çok uzun. Bu yol bireysel, fedakârlık veya performans isteyen bir etkinlik ile bitirilecek bir yol değil, toplu olarak hareket ederek gerçekleştirilecek etkinliktir. Tekerinize taş değmesin. Hepinizin yolu açık olsun, geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Yapılan konuşmalarının ardından çekilen hatıra fotoğrafının sonrasında sporcular alkışlarla Çanakkale’ye uğurlandı.Formun Üstü

 

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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