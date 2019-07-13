Srebrenista kurbanları, Kartal'da da unutulmadı

11 Temmuz 1995'te Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde insanı katledişinin 24'üncü yılı dolayısıyla Kartal'da bir anma programı düzenlendi.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı tören, Kartal Meydanı'ndaki "Srebrenica Boşnak Soykırım Anıtı" önünde yapıldı.

Anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Burak Tok ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile çok sayıda Kartal Belediyesi Meclis Üyesi katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Birlik’ Mesajı

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Temmuz ayının acı dolu bir ay olduğunu kaydederek, “Böylesine acı bir günün ev sahipliğini yapmak, üzülerek de ifade etsek, bizlere onur ve gurur veriyor. Çünkü böyle acı olayların tekrar yaşanmaması için canlı tutulması gerekiyor. Benzer katliamların bir daha yaşanmaması için yaşanılanların çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması gerekiyor. Bu vesileyle, bir önceki dönem katliam için yapılan anıt sayesinde burada bu anma törenine ev sahipliği yapıyoruz. Bir önceki dönem Belediye Başkanlığı yapan Sayın Altınok Öz’ün yaptırdığı bir anıt... Bizler de geleneği devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının devamında, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi; “Acının ve gözyaşının dili yok. Temmuz ayı, üzüntülü ve acı dolu bir ay. 2 Temmuz’da Sivas’ı yaşadık, hep birlikte yandık ve ağladık. 5 Temmuz’da Erzincan’da Başbağlar’da yine hep birlikte vurulduk. Ve 11 Temmuz… Bu kadar büyük bir acıyı Avrupa’nın gözü önünde yaşayabiliyorsak, demek ki her şeyi bir daha gözden geçirmek gerekiyor. Medeniyeti bir daha gözden geçirmek gerekiyor. O hayalini kurduğumuz memleketleri, bir daha gözden geçirmek gerekiyor. O yüzden birbirimize sarılma vakti. Acıları anlayıp, gözyaşlarını anlayıp; komşusuyla, arkadaşıyla, dostuyla -bu ülke hepimizin- deyip birbirimize sarılma vakti diyoruz.”

“Boşnak Halkının Acısını Yüreğimde Hissediyorum”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından bir konuşma yapan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise siyasilerin en önemli görevlerinden birinin, insanları ötekileştiren ve bölen politikalara karşı çıkmak olduğunu kaydederek; “Acı çekersen canlısın; karşındakinin acısını hissedersen insansın. Tam 24 yıl önce, dünyanın gözü önünde Avrupa’nın tam göbeğinde kendi çıkarları söz konusu olduğunda canavarlaşan dünyanın egemen güçlerinin sus olduğu bir anda, katliama uğramış ve söylerken bile insanın içini acıtan, binlerce vatandaşını kaybetmiş olan Boşnak halkının acısını yüreğimde hissediyorum. Biz siyasilerin sorumluluğu sadece acıları hissetmek ve duyumsamak değil ne yazık ki. Biz siyasilere düşen görev, dünyanın her yerinde bütün topraklarda; ayrıştıran, kutuplaştıran ve ötekileştiren politikalara karşı, nefret dilini kullanmadan birleştiren, barıştıran, buluşturan ve kucaklaştıran politikaları ülkemize ve tüm dünyaya yaymaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Srebrenitsa Boşnak Soykırımı’nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, Jusuf Emin, Gizem Sancaklı ve Bosfor Band’ın seslendirdiği hikâye ve ağıtlarla anıldı, daha sonra Kartal Meydanı’ndaki Srebrenica Boşnak Soykırım Anıtı’nın önüne katılımcılar tarafından karanfil bırakıldı.