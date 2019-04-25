Steam cup Turkey Türkiye’de ilk defa Başakşehir'de

Yarışma 100’ün üzerinde takımın katılması ile gerçekleşecek.. 300 kişinin yarışacağı yarışmada toplamda 12 kategori yer alıyor. Yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olacak.

Türkiye’de ilk kez bir yarışmada, 12 kategori birincisinden 8 tanesi yurtdışında STEAMCUP International yarışmasına ve bağlantılı olan FIRA, Robocup gibi, STEAMCUP Malezya, STEAMCUP Kore yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklar.

Finalistlere toplamda 6.000$ değerinde ödül dağıtılacak.

STEAM CUP TURKEY’in temel amacı, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında robotik kullanarak çok yetenekli kişileri keşfetmektir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:

1. Açık Kaynak Projesi

2. Kutu Toplama

3. Voleybol

4. Sahne & Koreografi

5. CityRacer

6. Otonom Yürüme

7. Turtlebot Otonom Araç Sürüş

8. Robot Sumo

9. Robot Sumo Jr.

10. Robot Dizayn

11. Kategori GO

12. Play700