Şükrü Genç: ''Eğitimin çökmesi bir milletin çöküşüdür''

Çelenk töreni ile başlayan etkinlikler, boğazda müzik ziyafeti ile coşkulu anlara sahne oldu. Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise öğretmenlerle birlikte katıldığı radyo programında; “Eğitimin çökmesi bir milletin çöküşüdür” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği bugün 1 milyonu aşan öğretmenimiz koronavirüs önlemlerinden dolayı öğrencilerine uzaktan kavuşuyor. Sarıyer’de her yıl yapılan ve ilçedeki tüm eğitimcileri bir araya getiren öğretmenler günü yemeği de bu yıl Covıd-19 tedbirleri nedeniyle yapılamayacak olsa da geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilerimizin günü birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Sarıyer Merkez Atatürk Anıtı Önü’nde çelenk sunma töreniyle başlayan kutlama programı, Burak Şen, Eylül Eren ve Sinan Durgun’un ‘Boğaz’a Kadar Müzik Sonsuza Kadar Cumhuriyet’ sloganıyla gerçekleştirdikleri müzik dinletileriyle devam etti. Ayrıca öğretmenler kendileri için özel olarak hazırlanan radyo programlarına da konuk olarak duygularını ifade etti.

EĞİTİM HER ŞEYDİR

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç radyo programında şöyle konuştu; “Bir ülkeyi yok etmek için atom bombası veya uzun menzilli füzelere ihtiyaç yoktur. Eğitimin çökmesi bir milletin çöküşüdür. Eğitim her şeydir. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Sizlere de sağlıklı bir yaşam diliyorum. Yaşınız kaç olursa olsun hepinizin ellerinden öpüyorum.”

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONSERİ

Sarıyer’de görev yapan öğretmenler için hazırlanan kutlamaların akşamında ise Şef Zafer Gündoğdu’nun yönetimindeki Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şarkılarını öğretmenler için seslendirecek. Konser saat 20.00’de belediye sosyal medya hesapları üzerinden online olarak canlı yayınlanacak.