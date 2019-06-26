Şükrü Genç: ''Teşekkürler Sarıyer, Teşekkürler İstanbul''

Genç, mesajında “Şimdi çalışmak, hizmet etme ve üretme zamanıdır. Kaybedecek zamanımız yok. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız.” dedi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yazılı açıklaması şöyle,

Yunus Emre’nin dizelerinde dile getirdiği gibi gönüller yapmak için yola çıkan sevgili Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesi, barış ve sevgi dilinin kazanması yanı sıra yurttaşlarımızın demokrasiye olan inancını da güçlü bir şekilde ortaya koydu.

İstanbul halkı tarihi önem taşıyan bu seçime göstermiş olduğu katılımla demokrasiye, cumhuriyete ve adalete olan inancını bir kez daha ve güçlü bir biçimde tazeledi. Başta Sarıyerliler olmak üzere bütün İstanbullulara, vatandaşlık görevini yerine getirmek için yurdun dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan yurttaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, “Çocukların sevgisiyle, gençlerin coşkusuyla, anaların duasıyla, bir çift mavi gözün ışığında kazandık.”

“Ayrıştırma, ötekileştirme, kutuplaştırma dönemi yerine birleştirme, bütünleştirme, paylaşma, sevgi ve hoşgörü dönemi başlıyor. 16 milyon İstanbullunun kimliğine, inancına, diline, siyasi görüşüne, yaşam tarzına bakmaksızın hizmet etme zamanıdır. Üretme zamanıdır. Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin herkesle kucaklaşma, demokrasiyi güçlendirme ve biricik cumhuriyetimize sahip çıkma vaktidir.

Hepimize, herkese bu toplumda yer alan bütün gruplara büyük sorumluluklar düşüyor. Benim gibi belediye başkanı arkadaşlarım, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurumları, özel sektörler, üniversiteler… Kısacası yaşamın içerisinde yer alan kim varsa sürece sımsıkı katılmalıdır. Sokaklarımızda, mahallelerimizde, ilçemizde ve bir dünya kenti olan İstanbul’da yapacak çok ama çok işimiz var.

Sarıyer’de ortaya koyduğumuz toplumun birlik, beraberlik, dayanışma, barış, hoşgörü ve sevgi ortamı içerisinde yaşaması projemizin de geniş kesimlerce karşılık bulması ülkemiz adına da çok sevindirici ve umut verici bir gelişmedir. Temel bakış açımız; dün Sarıyer’de olduğu gibi siyaset başta olmak üzere hiçbir unsuru yaşamın önüne koymama anlayışı şimdi bütün İstanbul’u da saracak, yurdun her bir köşesinde bu huzur, güven ve barış iklimi yeşerecek.

Sarıyer için de yeni bir sayfa açılıyor. Altyapı sorunlarını çözdüğümüz, üstyapısını geliştirdiğimiz ilçemizde planlamasını yaptığımız projelerin de yaşama geçirilme dönemidir. Yine Sarıyerlilerle, İstanbullularla birlikte karar alacak, bu kenti birlikte yöneteceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yüksek katılım ve oy oranı ile bir kez daha seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, İstanbulluların kendisine duymuş olduğu güven ve vermiş olduğu desteğe en iyi şekilde karşılık sunacağından zerre kadar şüphe duymuyorum.

Yolumuz açık olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın.