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Sulama havuzuna düşen tilkiyi Mersin Büyükşehir İtfaiyesi kurtardı

Sulama havuzuna düşen tilkiyi Mersin Büyükşehir İtfaiyesi kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama-kurtarma ekipleri, yaban hayatta farklı nedenlerle zarar gören canlılarının kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri son olarak tarımsal sulama havuzuna düşen tilkiyi kurtardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği kurtarma ekipleri, Tarsus’a bağlı Kozoluk Mahallesi’ndeki tarımsal sulama havuzuna düşen tilkiyi kurtardı. Koruma altına alınan ve oldukça ürken tilki, Tarsus Doğa Parkı’ndaki veteriner kliniğine götürülerek gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Genel sağlık durumu iyi olan fakat üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakım işlemlerinin ardından doğal ortamına salınacak.

Tarsus’a bağlı Kozoluk Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama havuzu içerisine düşen tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği kurtarma ekiplerine bildirdi. Şans eseri tam olarak dolu olmayan sulama havuzuna düşen ve kaygan zemin nedeniyle tırmanamayan tilki, itfaiye ekipleri tarafından ekipmanlar kullanılarak bulunduğu yerden dikkatlice çıkarıldı.

 Ürkek tilkinin genel sağlık durumu iyi

 Koruma altına alınan ve oldukça ürken tilki, itfaiye ekipleri tarafından Tarsus Doğa Parkı içerisinde yer alan veteriner kliniğine teslim edildi. Genel sağlık durumu iyi olan fakat üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakım işlemlerinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacak.

 “Genel muayenesini yapık, tedbirleri aldık”

 Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, “Yapılan muayene sonrasında tilkinin sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığını, gayet iyi durumda olduğunu, kırık-çıkık ve herhangi bir hastalığının olmadığını ancak pire enfestasyonuna maruz kaldığını, büyük ihtimalle de su içmek için o havzaya indiği tahmin ediliyor. Genel muayenesini yaptık, gerekli ilaçları ve tedbirleri aldık. En kısa zamanda doğal ortamına yeniden kavuşturacağız” dedi.

Etiketler mersin büyükşehir belediyesi
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