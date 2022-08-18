Sultanbeyli’ye ikinci yeni nesil kütüphane

Türk Edebiyatının efsanelerinden Kemal Tahir’in adını taşıyan kütüphane Sultanbeyli’de hizmete girdi.

“150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında Kemal Tahir Kütüphanesi’nin açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci örneğini vererek, “Bazen bu kültür alanlarında, kütüphanelerde yetişen bir insanımız, bir çocuğumuz, bir bakmışsınız dünyada hayat kurtarıyor. İki vatandaşımızın, Almanya'da yaşayan iki hocamızın yakın zamanda Covid-19’la mücadelede insan yaşamına sundukları katkıyı hepimiz şahitlik ettik. Bizim proje büyüklüğünün tarifiyle ilgili de bir değişime ihtiyacımız var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran 2019’dan beri şehre kazandırılan 18’nci kütüphanesini hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle açılışı yapılan Kemal Tahir Kütüphanesi’nde düzenlenen programa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na duyduğu memnuniyeti paylaştığı programda konuşan İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” kapsamında şehre yeni eserler kazandırdıklarını söyledi. Pek çok alanda verilen eserler için “Bu bazen sağlık merkezleri, bazen meydan düzenlemeleri, bazen büyük bir yeşil alan, bazen yeni metrobüsler” diyen İmamoğlu, “İstanbul'un her noktasına gerçekten planlı, akılcı, ayakları yere sağlam basan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespit edilmiş noktada hizmetin yerindelik, ilkesiyle tam da örtüşen ve ona hizmet eden anlayışla açılışlarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ HATIRLATMASI

İnsana dokunan işlerin çok büyük projelere dönüşebileceğini kaydeden İmamoğlu, Covid-19’a karşı buldukları aşıyla tüm dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi hatırlattı. İmamoğlu, “Projenin büyüklüğü, bütçesi ya da ebatıyla paralel bir durum değil. Bazen bu kültür alanlarında, kütüphanelerde yetişen bir insanımız, bir çocuğumuz, bir bakmışsınız dünyada hayat kurtarıyor. Ya da dünyada hayatı değiştirebiliyor. İki vatandaşımızın, Almanya'da yaşayan iki hocamızın Covid-19’la mücadelede insan yaşamına sundukları katkıyı hepimiz şahitlik ettik. Bizim proje büyüklüğünün tarifiyle ilgili de bir değişime ihtiyacımız var” diye konuştu.

BURALARI SİZ YÖNETİN İSTİYORUZ

Kütüphaneye kullanana gençlerin taleplerine dönük buluşmalar gerçekleştireceklerini müjdeleyen İmamoğlu, “Biz istiyoruz ki Sultanbeyli'nin gençleri ve çocukları buranın yöneticisi olsun. Orada İBB’yi temsilen yöneticilerimiz var. Kütüphaneyle ilgili bir kulüp kursunlar, hangi etkinliğe ihtiyaç duyuyorlar, hangi uzmanı dinlemek istiyorlar, hangi buluşmayı önemsiyorlar onların ihtiyaçlarına dönük hepinize söz veriyorum. Kimi istiyorsanız buraya koşa koşa gelirler. Biz aracınız olacağız ve buraları siz yönetin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLGİYLE BULUŞAN GENÇLER GELECEĞİN TEMİNATI

Kütüphanenin açılışına katılan gençlere “Bilgiyle buluşmanız bizim geleceğimiz adına da bir teminattır” sözleriyle seslenen İBB Başkanı konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim bu adımlarımızı göreceksiniz. Sizler için kıymetini belki ilerleyen yaşlarda en iyi siz deneyimleyip ‘Ne iyi ki biz oralara gitmişiz, oralarda dinlemişiz’, ‘Hayatımızı değiştiren şu cümlenin sahibi yazarla buluşmuşuz’ diye belki de hayatınız boyunca buraları anıyor olacaksınız. Tabii burada çok özel bir buluyoruz. Kemal Tahir'le, edebiyat dünyamızın belki de en önemli isimlerinden birisi… Bu anlamda hemen hemen her kütüphane farklı görüşlerden değerli isimleri vatandaşlarımızla buluşturmak, kültürün, sanatın, toplumdaki değerini yukarıya taşıyarak dönüşüme tabii tutmak bizim de geleceğimiz açısından çok kıymetli.”

KESKİN: “BÖYLE BİR MERKEZİN SULTANBEYLİ’MİZE AÇILMASINDAN DOLAYI MEMNUNİYET DUYDUK”

Programa katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçenin hizmetine sunulan kütüphane ile düşüncelerini, “Böyle bir kültür merkezinin böyle bir kütüphanenin Sultanbeyli’mize açılmasından dolayı memnuniyet duyduk. Bu vesileyle Sayın İBB Başkanımıza ve Mahir Bey'in şahsında emeği geçen bütün bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle paylaştı.

ALTAY: “İBB’NİN HİZMETLERİNİ TAKİP EDEMEZ OLDUK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aynı gün içerisinde gerçekleştirdiği ikinci açılışını izleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, programda konuşma yaptı. Altay’ın “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini takip edemez hale geldik. Bizim mecliste bir sürü işimiz var. Sabah başka bir açılış şimdi de burasını açıyoruz” şeklindeki sözleri, programa katılanları tebessüm ettirdi. İBB’yi projelerinden dolayı tebrik eden Altay, “Allah İstanbul'a hizmet eden herkesten razı olsun” dedi.

ÜÇ YILDA KÜTÜPHANE SAYISI İKİYE KATLANDI

Açılışta konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 20 olan kütüphane sayısını 3 yılda 40’a çıkardıklarını söyleyerek, Kemal Tahir Kütüphanesi’nin üç mahallenin kesiştiği noktada yer aldığı bilgisini paylaştı. Kütüphanelerin birer yaşam merkezi olduğunu belirten Polat, toplam 1250 metre kare alana sahip merkezin 20 bin kitaba sahip olduğunu aktardı.