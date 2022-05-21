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  4. Taberno'nun sergisi Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde

Taberno'nun sergisi Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde

Taberno'nun sergisi Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde

Kadıköy Belediyesi, İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero'nun Türkiye’deki ilk sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.

 İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero'nun fotoğraflarından oluşan ve başrolde yağmurun yer aldığı bir sergi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 23 Mayıs’ta başlıyor.

 Tabernero, bizi bilindik rengarenk, güneşli görüntülerden uzakta, başrolünde yağmurun yer aldığı bir İstanbul'a doğru yaklaştırıyor.

 Sergi farklı ışık, ayrıntı, gölge ve efektlerin oyunculuğunda, şehirle olan bağımızı çoklu boyutlara taşıyarak İstanbul’u yeniden keşfetmemize izin veriyor.

23 Mayıs Pazartesi günü  saat 19:00’da açılacak sergi, 5 Haziran'a kadar Barış Manço Kültür Merkezi'nde (Caferaga Kadıköy) saat: 09.00-21.00 arasında ziyaret edilebilir.

Etiketler Kadıköy Belediyesi
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