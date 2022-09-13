Tahir Yüksel arşivinden Yılmaz Güney Sergisi Küçükçekmece AKSM'de

Küçükçekmece Belediyesi, Türk sinemasının Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’i ölümünün 38. yıldönümünde özel bir sergiyle anıyor. 1970 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla en büyük Yılmaz Güney arşivine sahip olan Tahir Yüksel’in koleksiyonundan yararlanılarak hazırlanan sergide, usta oyuncunun hayatı ve sanatı tüm yönleriyle ele alınarak, sanatseverlerle buluşturuldu.

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılışını, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, araştırmacı ve koleksiyoner Tahir Yüksel ve çok sayıda sanatsever birlikte gerçekleştirdi.

Güney Özkılınç: Serginin kitabını Eylül ayında sanatseverlerle buluşturacağız

Açılışta yaptığı konuşmada Yılmaz Güney sinemasının birçok yönetmeni derinden etkilediğini ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “önceki yıllarda yayımlanan ‘Sinemanın Güney’i adlı kitabımda kendisini anlatmaya çalıştım ve tanık olmuştum ki filmlerinde anlattığı insanlar O’nu unutmamış. En önemli Yılmaz Güney arşivine sahip Tahir Yüksel arşivini bizlerle paylaştığı için Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi adına kendisine teşekkür ederim. Yılmaz Güney’in annesi, yaşamının son 4 yılını Tahir Bey’in evinde geçirmiştir. Öylesine güvenini kazanmıştır Yılmaz Güney ailesinin… Diğer sergilerimizde olduğu gibi bu serginin de kataloğunu siz değerli yurttaşlarımıza sunacağız.” dedi.

Tahir Yüksel: Ondan, hak yememeyi, adaletli olmayı, dik durmayı öğrendim

Yılmaz Güney’i, 1966’da bir filmini izleyerek tanıdığını söyleyen Tahir Yüksel, “ Yılmaz Güney’e cezaevindeyken mektuplar yazdım. Daha sonra onunla tanışma imkânı yakaladım. Ondan hak yememeyi, hak aramayı, adaletli olmayı, dik durmayı, vicdanlı olmayı öğrendim. 1966-74 yılları arasında dergilerden gazetelerden fotoğraflarını keserek biriktirmeye başladım. 1974 yılına geldiğimizde o dönemin atmosferinde filmlerinin kaybolabileceği endişesiyle arşiv yapmaya yöneldim. Her İstanbul’a geldiğimde bütün film şirketlerinin depolarını taradım, binlerce fotoğrafını satın aldım. Karanlıktaki Işık adında 624 sayfalık bir kitap hazırladım. 1174 fotoğraftan oluşan bir kitap. Bu sergide bunların bir kısmını göreceğiz. O da bizi yukarılardan bir yerlerden görüyordur. Onu unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.

1 Ekim'e dek izlenebilir

Yılmaz Güney’in çocukluk yılları, sinemanın her alanında çalıştığı yılları, senaryoları, kitapları, cezaevi yılları, edebi yönleri, Güney Dergisi ile yurtdışı dönemi ve sinematografisinin bütün yönleriyle ele alındığı sergi, 1 Ekim’e dek AKSM’de izlenebilir.