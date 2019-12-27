Taksici esnafından Başkan Yavaş'a tam destek

Başkan Yavaş hakkında başlatılan karalama kampanyalarına karşı bir destek de taksici esnafından geldi. Yaklaşık 250 taksici esnafı, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına araçlarıyla gelerek, destek mesajları verdi.

“BAŞKAN YAVAŞ YALNIZ DEĞİLDİR”

Taksiciler Odası Eski Başkanı Erdal Gökçü, Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Meclis üyelerine karşı yürütülen iftira yüklü kara propagandaya karşı Sayın Mansur Yavaş’ın yalnız olmadığını söylemek ve destek olmak amacıyla burada toplandık. Başkan Yavaş, Ankaralı hemşerilerimizin karda kışta ya da yaz sıcaklığında otobüs beklerken belediyenin bütçesini dinozor heykellerine harcamam dediği için yalnız değildir, Halk Ekmeğin un ihtiyacı için Rusya’dan buğday ithal etmeyeceğim Ankaralı çiftçiden temin edeceğim dediği için yalnız değildir, Ankaralı öğrencilerin kullandığı suda indirim yaptığı için yalnız değildir, geçmişte yapılan savurganlığı önleyip tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem dediği için yalnız değildir. Ankara’nın çiftçisi, esnafı yani Ankara’nın tamamı arkasında olduğu için yalnız değildir.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN TAKSİCİLERE TEŞEKKÜR

“İmar rantına karşıyız, Mansur Başkanın yanındayız” sloganları atan taksici esnafının yanına gelerek teşekkür eden ve makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ulaşımın düzgün sağlanması için çalışıyoruz. Banliyö treni günde 51 bin kişi taşıyor. Otobüslerde hangi hatta kaç yolcu taşınıyor artık biliyoruz. Bunların hepsini tespit ettik ve Avusturya’ya gönderdik çözümlenmesi için. Bunun sonucunda da trafik ve ulaşım sorununu çözeceğiz. Taksilerimiz şimdi Akıllı Taksi olacak… Bakın iddia ediyorum esnaf daha çok kazanacak. 3 dönemdir taksici esnafı yanımda, taksici esnafına minnettarım. Beni Ankara’ya tanıtan da taksiciler oldu. Çok teşekkür ediyorum.”

İFTİRA ATANLARI KINADILAR

Çukurambar Taksiciler Derneği’nden Selahattin Karabenli, “Meyve veren ağaç taşlanır. Başkanımız Ankara’da olumlu bir hava oluşturdu. Güzel gidişata bazılarının çamur atması bizim tarafımızdan kabul görmediği için Ankaralı taksiciler olarak başkanımızın yanında olmak istedik. İftira atanları biliyor ve kınıyoruz” derken, Yunus Emre Samur adlı bir başka taksici de, “İftiraları kabul etmiyoruz. Bizler her zaman başkanın yanında olacağız’’ sözleriyle düşüncelerini paylaştı.