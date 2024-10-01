  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Talip Apaydın Beylikdüzü'nde anıldı

Talip Apaydın Beylikdüzü'nde anıldı

Talip Apaydın Beylikdüzü'nde anıldı
Güncelleme:

Köy Enstitüleri’nin aydınlarından Talip Apaydın, ölümünün 10. Yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı.

“Bizi insan eden, yetiştiren Köy Enstitüleridir. Hasan Ali Yücel’dir, İsmail Hakkı Tonguç’tur” diyen Köy Enstitüleri’nin aydını Talip Apaydın, ölümünün 10. Yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon’da yapılan anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’da katıldı. Program, Talip Apaydın’a özel hazırlanan “Bozkırda Açan Çiçekler” isimli belgeselin gösterimiyle başladı. Anma etkinliğinde Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Dr. Alper Akçam ve Apaydın’ın kızı Su Apaydın Öge, Köy Enstitüleri ve edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.  

“İyi ki bu topraklardan Talip Apaydın geçmiş”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, anma programında yaptığı konuşmada Apaydın’ın Türk edebiyatının önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, Köy Enstitüleri’nin eğitimdeki aydınlanma rolünü hatırlattı. Ayrıca, Gürpınar’da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile Köy Enstitüleri ruhunu yaşatmayı da amaçladıklarını hatırlatan Başkan Çalık, “Talip Apaydın’ın Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde isminin yaşatıldığı Nuri Ulusu Kütüphanesi’nde hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Apaydın’ın kıymetli eserlerini ve onun özel eşyalarını sergileme imkânını bize sağladığı için kızı Su Apaydın Öge ye yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki bu topraklardan bir Talip Apaydın geçmiş” şeklinde konuştu. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi, Talip Apaydın’ın çocukları tarafından bağışlanan 6 bin 695 kitabı Beylikdüzü Nuri Ulusu Kütüphanesi’nde sergileyerek yazarın hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı, Yalı Çapkını'nın sürprizi bozuldu Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı, Yalı Çapkını'nın sürprizi bozuldu Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Finans devi Bank of America altın fiyat tahminlerini açıkladı Finans devi Bank of America altın fiyat tahminlerini açıkladı Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Söylemezsem Olmaz ekibinden büyük ayıp: Kadir Ezildi'nin nişanlısını ifşa ettiler Söylemezsem Olmaz ekibinden büyük ayıp: Kadir Ezildi'nin nişanlısını ifşa ettiler
Erdoğan'ın 2028 planı belli oldu Erdoğan'ın 2028 planı belli oldu Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Bakan'dan beklenen mesai saatleri ve emekli maaşına zam açıklaması geldi Bakan'dan beklenen mesai saatleri ve emekli maaşına zam açıklaması geldi Önce eşini vurdu, sonra intihar etti Önce eşini vurdu, sonra intihar etti Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı 14 yaşındaki kıza toplu istismar: 10 zanlı tutuklandı 14 yaşındaki kıza toplu istismar: 10 zanlı tutuklandı