Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak

Başkent’in önemli sembolleri arasında yer alan Ankara Kalesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak estetik dokunuşlarla tarihi doku yeniden canlanacak.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi”ni hayata geçiriyor.

ASLINA UYGUN TARİHİ DOKU GELECEĞE AKTARILACAK

İhalesi gerçekleştirilen 1. etap restorasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanırken, Ankara Kalesi’nin tarihi dokusu muhafaza edilerek, gelecek nesillere aktarılacak.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, asırlık kalede korkuluk montajı ve ışıklandırma projesinin ardından “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokakların restorasyonu için aslına uygun bir proje hazırladı.

İçhisar mevkiinde bulunan bina ve yapılarda restorasyon çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyen ve Ankara Kalesi’nin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, sokak sağlıklaştırma projesine ilişkin şu detayları paylaştı:

“Geçmişten bizlere kalan tarihi, kültürel ve mimarı bir yapı olan Ankara Kalesi’ni korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. İç kale kısmında çalışmalarımızı 3 etaba ayırdık. Şu an 1. Etabın ihalesini yaptık. 91 binanın restorasyon çalışmaları çok kısa zaman içerisinde başlayacak. Temel amacımız tarih ve özgün mimari varlıkları ortadan kaldırmak değil, özgün yapısına sadık kalarak yapıları korumak ve yaşatmak. Ankara Kalesi için aydınlatma projemiz de kuruldan geçti ve ihale çalışmaları tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki hassasiyetini Beypazarı’ndan dolayı herkes biliyor. Bu anlayışla başlayacağımız restorasyon çalışmalarında Ankara’nın turizm potansiyeline de katkı sağlaması için ciddi çaba sarf ediyoruz.”

ANKARA TARİHİNİ KORUYAN ÇALIŞMA

Kentin tarihi ve turistik yerlerine sahip çıkarak, cazibe merkezi haline getirmek için çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nin tarihini bu sayede gün ışığına çıkarmayı amaçlıyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kalede etap etap gerçekleştirilecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarına İçhisar mevkiinde bulunan Kurt Sokak, İstek Sokak, Alakuş Sokak, Alitaşı Sokak, İçhisar Sokak, Irmak Sokak ve Başkale Sokak’tan başlanacak.

İlk etapta bu 7 sokakta yapılacak sağlıklaştırma çalışmaları ile toplamda 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılacak. Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilecek, bina dış yüzeylerine sıva ile boyama işlemleri gerçekleştirilecek.