Tarihi Kentler Birliği'nin II. Olağan Meclisi Edirne'de Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Osmanlı İmparatorluğu’na 88 yıl başkentlik yapan Edirne’de düzenlenen “Tarihi Kentler Birliği Olağan 2. Meclis Toplantısı”na başkanlık etti.

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) 2025 yılı II. Olağan Meclisi, Osmanlı’ya 88 yıl başkentlik yapmış Edirne’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan, TKB ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Başkanlar, hem Edirne’nin kültürel mirasına hem de TKB’nin yeni dönem vizyonuna dikkat çektikleri konuşmalarında; korumayı üretken tasarımla buluşturan proje desteklerini ve TKB’nin yerel yönetimler için taşıdığı önemini vurguladılar. Yavaş, “Tarihi Kentler Birliği, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyeleri, ortak bir kültür bilinciyle buluşturan güçlü bir dayanışma ağıdır. Bizim işimiz yalnızca geçmişin izlerini onarmak değil, o izlerin anlattığı hikâyeyi geleceğe taşımaktır” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

AMAÇ KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIMAK

Tarihi ve kültürel miras özelliğini taşıyan yapılar ile mekânların korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan TKB ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Tarihi Kentler Birliği, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyeleri, ortak bir kültür bilinciyle buluşturan güçlü bir dayanışma ağıdır. Bizim işimiz yalnızca geçmişin izlerini onarmak değil, o izlerin anlattığı hikâyeyi geleceğe taşımaktır. Biliyoruz ki, kültürel mirası korumak yalnızca geçmişe değil; çocuklarımızın geleceğine de sahip çıkmaktır. Bu bilinçle, dayanışma içinde, ortak akılla, bilgi ve sevgiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“107 BELEDİYEMİZ, 125 PROJE İLE BAŞVURDU”

Yavaş, TKB’nin artık yalnızca mali destek sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda nitelikli proje üreten bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi. Yavaş, “Bu yıl 5 Haziran’da açtığımız çağrıya 107 belediyemiz, 125 proje ile başvurdu. Bu güçlü katılım, yerel yönetimlerimizin kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki kararlılığının, aynı zamanda bu alanda oluşturduğumuz dayanışma ruhunun en somut göstergesidir. Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak göreve başlandığımız tarihten itibaren daha önce Birliğe üye olmamış belediyelerimizin önemli bir ilgisiyle karşılaştık. Üye sayımız bu süreç içerisinde 480’e yükseldi. Üyelik kararlarını meclislerinden almak için süreç başlatmış olan çok sayıda belediyemiz de Birliğimize katılacak. Bu dayanışma ruhu Anadolu’nun dört bir yanına umut taşıyacak. Böyle yoğun bir katılımla burada olmaktan büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

“PROJEYE HİBE VEREN DEĞİL, KALİTELİ PROJEYİ ÜRETEN BİR SÜREÇ BAŞLATTIK”

TKB’nin Anadolu’nun derin zenginliğini yansıtabilecek kent dokuları yaratabilmek için önemli bir kurumsal başlangıç yapıldığının da altını çizen Yavaş şöyle konuştu:

“Tarihinde ilk kez projeye hibe veren değil, kaliteli projeyi üreten bir süreç başlattık. İhalemizi tamamlayarak anlaşmalarımızı başlattık. Türkiye’nin önemli mimarlarını bir araya getirerek Anadolu’nun dört bir köşesine proje hazırlayacakları öncü bir modeli sizlerle paylaşmak isterim. Başvuru yapan hiçbir belediyeyi geri çevirmedik. Başvurularını tamamlayamayan belediyelere başvuru süresi boyunca danışmanlık hizmeti de sunduk ki bu dayanışma ağımız genişlesin. Şartlara haiz bütün projeler için mutlaka fikir projesi düzeyinde destekte bulunacağız. Bu başvuruların bir kısmına proje desteği veriyoruz; yani projeler Tarihi Kentler Birliği tarafından hazırlanacak. Bir kısmına ise uygulama desteği veriyoruz; yani bu da restorasyon ya da iyileştirme çalışmaları anlamına geliyor. Ortaya çıkan bazı uygulamalardan sonra sanıyorum herkes daha fazla eseri bizim dönemimizin içerisinde ortaya çıkartmamız için kendiliklerinden talepte bulunacaklarını düşünüyoruz. Biliyoruz ki, her bir yapı sadece o kentin değil, tüm ülkenin ortak mirasıdır. Bu destekler, yalnızca taşları onarmak değil; o yapının ruhunu, hikâyesini ve kent kimliğini geleceğe taşımak demektir. Bu yüzden bu süreci hep birlikte, titizlikle ve heyecanla yürüteceğiz.”

SELİMİYE’NİN GÖLGESİNDE AÇILIŞ

Tarihi Kentler Birliği 2025 Yılı II. Olağan Birlik Meclisi Toplantısına ev sahipliği yapan ve Edirne’nin ilk kadın Belediye Başkanı olan Av. Filiz Gencan, Edirne’nin tarihi kimliğinin yalnızca korunmadığını, aynı zamanda kent yaşamının merkezine taşındığını belirterek, “Selimiye’nin gölgesinden köprülerimize, çarşılardan müzelerimize uzanan bu mirası yaşatmak, Edirne’nin en büyük sorumluluğudur. Tarihi Kentler Birliği toplantısına ev sahipliği yapmak, bu vizyonu büyütmek açısından çok kıymetli” dedi.

TKB Genel Sekreteri Oktay Özel ise, “Bir yapıyı yalnız restore etmek değil; işlevini doğru belirleyerek kente kazandırmak esastır” sözleriyle yeni destek modelini açıkladı.

EDİRNE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL KATMANLARINI KEŞFETMEK

Program kapsamında Selimiye Camii ve külliyesi başta olmak üzere Edirne’nin tarihî yapılarında saha gezilerinin yanı sıra Edirne Belediyesi ev sahipliğinde açılan “Gökkubbenin Altında Bir Başkent: Edirne” sergisi, şehrin kültürel katmanlarını ve başkentlik yıllarını hem katılımcılarla hem de Edirnelilerle buluştu.

TARİHİ YAPILARA DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ

Birlik Meclisi’nin ilk gününde düzenlenen “Tarihî Yapıların Planlanmasında ve Korunmasında Disiplinlerarası Yaklaşımlar” başlıklı oturumda Yüksek Mimar Emre Arolat, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Cana Bilsel ve Prof. Dr. Semiha Kartal’ın tarihi yapıların korunması, güçlendirilmesi ve kent yaşamına yeniden kazandırılmasına dair sunumları yer aldı. İkinci gün ise “Tarihî Alanların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi” başlıklı oturumda Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer ve Doç. Dr. Yasemen Say Özer, Dr. Kerem Ekinci, Mimar Bulut Cebeci, Ömer Yılmaz tarafından tarihi alanların yalnızca korunması değil, yeniden işlevlendirilerek geleceğe taşınması için geliştirilen yaklaşımlar masaya yatırıldı.