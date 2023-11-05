Tarihi kurultay sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına Özgür Özel'in seçildiği kurultayın ardından yaptığı açıklamada, ''Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonuna katıldı. İmamoğlu maraton startını verdikten sonra vatandaşlarla birlikte boğaz köprüsünü koşarak geçti. İmamoğlu köprü üzerinde gazetecilere dün akşam gerçekleşen CHP Kurultayını değerlendirdi.

"GENEL KURULLA TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR LİDER DEĞİŞİMİ YAŞANIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Güzel bir gün, tabi Ankara’da siyasi bir sorumluluk üstlendim. Partimin yüzüncü yılında, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 38. kurultayında Divan Başkanlığı yaptım. Benim için büyük bir onur. Divan Başkanlığını yaptığımız bu kurultayda sayın Özgür Özel genel başkanımız olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde önemli bir göreve geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii yaklaşık 13 yıla aşkın süredir partimize hizmet eden değerli Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Ama bu bir belediye başkanlığı olsun ama bir siyasi parti liderliği olsun. Günü geldiğinde bir seçimle değişebiliyor. Kaldı ki yani üzüntüyle karşılanacak bir durum değil. Yaptığınız işler, hizmetler çok değerli onlar kalıyor zaten. Ama bir başkasına devretmek de güzel bir şey zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli. Çünkü bir kurultayla, bir genel kurulla belki de Türkiye'de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Buda özel bir durum. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir durum aslında. Demokrasiyi diri tutar, değişimi tetikler. Çok da saygın bir kurultay geçtiğini düşünüyorum. Ben kurultayda kurultay başkanı olduğun için demiyorum bunu ama çok az belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında yine karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bir kişiye eğer hata yapsa da özrünü dileyerek mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor ama ben bu yüzüncü yıldaki maratonu tabii ki ıskalayamazdım. Bu benim çok özel anlarımdan biri İstanbul'umuz adına. Düğün anı gibi bir şey. Yüzüncü yılda yüzüncü yılın önemli bir anı İstanbul için maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara'ya döneceğim. Yok uyuyamadım. Herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun. Bazen bunu yaşıyoruz. Şu anda hiç uyumayacakmış gibi de çalışacak bir motivasyonum var onu söyleyeyim. Ankara'ya döneceğim. Kısmet olursa Anıtkabir'i ziyaret edeceğim kurul üyelerimizle birlikte. Duamızı edeceğiz. Ata'mıza minnet duygularımızı ileteceğiz. Bize bıraktığı güzel miraslar için, bu güzel cennet vatan için, İstanbul'un kurtuluşunu sağladığı için, İstiklal mücadelemizi kazandığı için minnet duygularımızı ileteceğiz. Ona layık olmak, milletimize, devletimize, bayrağımıza layık olmak kamu görevi yapıyorsanız en önemli sorumlunuz diye düşünüyorum. Güzel bir gün. 4-5 Kasım benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu" dedi.

"DİVAN GÖREVİM BİTTİĞİNDE KENDİSİNİ ARAYACAĞIM HELALLİK İSTEYECEĞİZ"

Gazetecinin genel başkanla görüştünüz mü sorusu üzerine İmamoğlu, "Tabii ki ben kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız. Diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi kendilerine sağlık diliyorum. Allah sağlığını versin. Ömrü uzun olsun inşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım" diye cevap verdi.

DHA