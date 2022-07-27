''Tarihin Babası'' Heredot, doğduğu topraklarda Bodrum'da yaşatılacak

Bodrum Belediyesi’nin kasım ayında planladığı “Hemşehrimiz Herodot Haftası” kapsamında gerçekleşecek etkinliklerin ilki “Liseler Arası Öykü Yarışması” başladı.

Yarımada genelinde Herodot farkındalığını artırmak ve dünya genelinde Bodrum’un Herodot’un doğduğu kent olarak tanınmasını sağlamak amacıyla Bodrum Belediyesi, kasım ayında “Hemşehrimiz Herodot Haftası” adı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bunlardan ilki “Bodrum’un Herodot’u- Herodot’un Bodrumu” temalı liseler arası öykü yarışması.

Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yarışmaya katılacak öykülerin konusu ise Herodot’un yaşadığı topraklardan, Karya’dan günümüze Bodrum’un tarihteki yeri, doğası, insanı ve de geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine olacak.

Son başvuru tarihi 01 Ekim 2022 olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni “Hemşehrimiz Herodot Haftası” içinde yapılacak.

Yarışma ile ilgili bilgiler şöyle:

İlan tarihi : 17 Haziran 2022

Son başvuru tarihi : 01 Ekim 2022

Sonuçların ilan tarihi : 25 Ekim 2022

Kimler katılabilir : Bodrum genelindeki 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine açıktır.

Katılım şekli : Başvurular belediyenin web sitesi üzerinden gönderilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü : Laptop + Mavi Yolculuk

İkincilik Ödülü : Laptop + Yelken Eğitimi

Üçüncülük Ödülü : Laptop + Kürek Eğitimi (7 saat)

Yarışmayla ilgili detaylara ve şartnameye belediyemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.bodrum.bel.tr