Tarikat ve Mafya Kıskacında Türkiye Söyleşisi Kadıköy CKM'de

Caddebostan Kültür Merkezi’nin bu haftaki söyleşi programının konukları gazeteci yazar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan olacak. Konuşmacılar 26 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Tarikat ve Mafya Kıskacında Türkiye adlı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) yeni sezonunda yer verdiği söyleşi ve imza günlerinde usta yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Programın bu haftaki konukları gazeteci yazar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan olacak. Konuşmacılar söyleşinin ardından Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan kitaplarını Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde okurları için imzalayacak.

Metastaz, Metastaz 2 Cendere, Sızıntı gibi birçok kitabı birlikte kaleme alan gazeteci yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu söyleşide adaletsizlikleri, devletin yeni sahibi olmak için mücadele edenleri ve kurtuluş yollarını anlatırken mafya ve tarikat sistemi üzerine en güncel bilgileri paylaşacak. Gazeteci yazar Timur Soykan ise tarikatta şeyh algısını tarihteki örnekleriyle anlatacak ve resmi belgelerdeki iddialar üzerinden yer altı dünyasının gerçeklerini sunacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Tarikat ve Mafya Kıskacında Türkiye söyleşisi ve imza günü 26 Kasım Cumartesi saat 14.00’te CKM Büyük Salon'da gerçekleşecek.