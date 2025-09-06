''Taş, Ses, Beden Atölyesi'' Muğla’da gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Atölye Portakallık ve Talebeyiz Biz Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Taş, Ses, Beden Atölyesi: Doğadan İlhamla Sesimizi Buluyoruz”, 30 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında Muğla/Portakallık’ta gerçekleştirildi.

Hatay ve Muğla’dan lise öğrencilerini bir araya getiren bu özel buluşma, gençlerin doğayla temas içinde kendi seslerini keşfetmelerine ve bu sesi hikâyeye dönüştürmelerine alan açtı. Beş gün süren atölye; yazı, beden ve ses çalışmalarını bir araya getirerek katılımcılara çok yönlü bir anlatı yolculuğu sundu.



Deneyimli eğitmenler Aylin Bal, Ece Z. Taşkın, Esra Dicle, Müge Ayan, Sonel Balkan ve Tilbe Saran’ın rehberliğinde yürütülen program sonunda, gençlerin ürettiği performanslar ve kısa videolar kamuoyuyla paylaşıldı.

Dayanışma ve Yaratıcılığın Buluşma Noktası

Farklı şehirlerden gençlerin birlikte öğrenmesine ve üretmesine imkân veren atölye, toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra gençlerin yaratıcı potansiyellerini açığa çıkardı.

Uzun: “Burada Olmamız Büyük Bir Şans”

Hatay’dan gelen Eftelya Uzun, “Muğla’da böyle bir yerde hiç tanımadığımız insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Tabi burada bir araya geldiğimiz insanların farklı yetenekleri var. Bu yeteneklerden de bir şeyler almak, öğrenmek çok değerli. Ayrıca bulunduğumuz alan geldiğim yere çok benziyor, bu sebeple buraya çok hızlı adapte oldum. Burada olmamız büyük bir şans bu imkânları bizlere sağladıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.” dedi.

Karakaş: “Çok Güzel Bir Ortamda Buluştuk”

Muğla’dan atölye çalışmalarına katılan Özüm Naz Karakaş, “Kendimi sanatsal açıdan geliştirmek için bu atölyeye katıldım. Hatay’dan gelen arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel bir ortamda buluştuk. Burada çok güzel vakit geçirdik. Etkinliğe katkı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Balkan: “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yaptığını Birçok Belediyenin Yapması Gerekiyor”

Talebeyiz Biz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Soner Balkan, “Tilbe Saran hocamız bize ulaştı ve bu etkinliği anlattı. Hemen arkasından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden güzel haber geldi ve bizlere destek oldular. Gençler bu etkinliğe katıldıkları için çok mutlu oldular ve bu etkinlik sayesinde kendilerine önemli bir alan açılmış oldu. Gençlerin bu tür imkânlara ulaşımı çok sınırlı. Bu noktada Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını birçok belediyenin yapması gerekiyor. Muğla’daki ve Hatay’daki gençleri bir araya getirmek çok kıymetli. Bu kaynaşma ortamı gençlere dokunan bir alan oldu. Belediyeler ile iş birliği yapmak bu dönemde bizler için çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kısa sürede reaksiyon alması bizlere iyi geldi, her şey planlandı ve yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Saran: “Büyükşehir Olmasaydı Bu Proje Olmazdı”

Eğitmen- Oyuncu Tilbe Saran, “Katkı bulabildikçe yaptığımız atölyelerimize bir yenisini ekledik. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Hataylı ve Muğlalı gençler bir araya geldiler. Yaptığımız atölyeler sayesinde gençlerin seslerini duymaya çalıştık. Portakallık’ta yaptığımız bu atölyede Büyükşehir Belediyesi’nin desteği çok fazla. Ulaşım, yiyecek, içecek gibi çok önemli noktalarda katkılarda bulundu. Bu sebeple Muğla Büyükşehir Belediyesi olmasaydı bu proje olmazdı.” şeklinde konuştu.

Başkan Demirel: “Amacımız Yaraları Birlikte Sarmak”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel, “Bu etkinlik, Talebiyiz Biz Derneği ve Tilbe Saran hocamızın organizasyonuyla, 14-18 yaş arasındaki gençlerin deprem bölgesi olan Hatay’daki akranlarıyla Muğla’daki gençleri buluşturmak amacıyla düzenlendi. Amacımız, dayanışmayı güçlendirmek, gençlerin birbirinden destek almasını sağlamak ve yaraları birlikte sarmaktı. Ahmet Başkanımızın da depremin ilk gününden itibaren gösterdiği özverili çalışmalar bu süreçte bizlere yol gösterdi. Bu projeye ortak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ayrıca etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk gelmesi de bizim için çok daha anlamlı oldu.” dedi.

Başkan Aras: “Bu Tür Çalışmalar Toplumsal İyileşmeye Güç Veriyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle deprem bölgelerine ve depremden etkilenen yurttaşlara yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak, gençlerin bu tür dayanışma odaklı projelerde buluşmasının anlamlı olduğuna dikkat çekti. Aras, “Deprem bölgelerinden gelen gençlerimizin kendilerini ifade etmelerine, umutlarını sanat yoluyla yeniden kurmalarına katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu tür çalışmalar, hem toplumsal iyileşmeye hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme sürecine güç veriyor.” ifadelerini kullandı.