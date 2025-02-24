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TBB’den Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretim tesislerine ziyaret

TBB’den Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretim tesislerine ziyaret
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyon üyeleri, “Tarımda Balıkesir Modeli” kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyon üyelerini ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin ile ilk gün bir araya gelen komisyon üyeleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve gıda güvenliği alanında yürüttüğü çalışmaları görmek amacıyla tesis ziyaretleri gerçekleştirdi. TBB komisyon üyeleri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde şehrin sürdürülebilir tarım potansiyelini geliştirmek için oluşturulan Tarımda Balıkesir Modeli kapsamındaki çalışmaları inceledi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner ve birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette, tarımsal alanda yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Coğrafi konumu, doğal zenginlikleri ve geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’nin tarımsal anlamda öncü kentlerinden olan Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını görmek için komisyon üyeleri ziyaretin ilk günü; Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisi ve Damızlık Koç Üretim Tesisi’ni gezdi. Programın son gününde Sındırgı Doğal Boya Tekstil ve İnovasyon Merkezi, Bal Kuru Jeotermal Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Butik Peynir Mandırası, Emekçi Kadınlar Kooperatifi ve İda Madra Hisaralan Jeoparkı gezisi gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TARIMI GELİŞTİREN UYGULAMALAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen ziyaretlerde Balıkesir’in sürdürülebilir tarımsal uygulamalarının Türkiye’ye örnek olabileceği üzerinde duruldu. Başkan Ahmet Akın’ın planlı bir tarımsal kalkınma modeliyle hem istihdama hem de kırsal yaşama sunduğu katkının çok önemli olduğunu dile getiren heyet, özellikle ürünlerin katma değerinin yükseltilmesiyle şehrin tarımında önemli bir ivme yakalanacağı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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