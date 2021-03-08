TBMM Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu. CHP'li Mahmut Tanal, "Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal yaptığı açıklamada "Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle oldu:

TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu! Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı.

Böylece #CHP’li belediyelere çelme takma, cezalandırma furyasına Meclis yönetimi de katılmış oldu. #HalkEkmek