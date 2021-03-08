  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. TBMM Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu

TBMM Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu

TBMM Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu. CHP'li Mahmut Tanal, "Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal yaptığı açıklamada "Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı." ifadelerini kullandı. 

 Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle oldu:

TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu! Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı.

Böylece #CHP’li belediyelere çelme takma, cezalandırma furyasına Meclis yönetimi de katılmış oldu. #HalkEkmek

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık'tan kontrolsüz normalleşme adımı: Artık test sonucu istenmeyecek!
Bakanlık'tan kontrolsüz normalleşme adımı: Artık test sonucu istenmeyecek!
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde
Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Piyasalara ateş düştü! Dolar, euro ve altın uçtu!
Piyasalara ateş düştü! Dolar, euro ve altın uçtu!
NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
Gümrükten bedava diye giren 1 milyon doz aşının faturası ortaya çıktı
Gümrükten bedava diye giren 1 milyon doz aşının faturası ortaya çıktı
İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı
İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı
Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş
Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş
Risk haritasının ''sarı illeri''nde yaşayanlara kötü haber!
Risk haritasının ''sarı illeri''nde yaşayanlara kötü haber!